اتصالات روسية أمريكية بشأن الوضع المتوتر فى إدلب السورية

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن بلاده والولايات المتحدة تتواصلان بشأن الوضع فى إدلب السورية، على خلفية توتر الموقف فى هذه المنطقة، وقال ريابكوف، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، "توجد اتصالات بيننا وبين الجانب الأمريكي، وأستطيع التأكيد بكل ثقة أنه تم حل عدد من المشكلات المحددة التى نشأت على الأرض بشكل مُرضٍ إلى حد كبير بسبب الاستخدام الفعال للاتصالات بين العسكريين الروس والأمريكيين على مختلف المستويات".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، "نأمل أن تستمر هذه الاتصالات مستقبلًا التى تبحث كل الموضوعات فى سوريا".

وكان قصر الرئاسة الروسى "الكرملين" قد عبَّر فى وقت سابق عن قلق بلاده إزاء التصعيد العسكرى فى إدلب بين القوات الحكومية السورية والقوات التركية.

وكانت وحدات الجيش السورى، أثناء عملياتها فى ريف إدلب، قد طوقت 8 نقاط تابعة لقوات الاحتلال التركى، وحاصرتها مع جنودها بالكامل، ونشرت وكالة "رابتلى" مشاهد للجنود الأتراك، وتحركاتهم داخل النقطة التركية، وظهر على بعضهم حالة تلبك أثناء عملية التصوير، وطلب جندى آخر عدم التصوير فورا، وقال قائد ميدانى سورى للوكالة، إن النقطة العسكرية التركية محاصرة بالكامل "لامنفذ لها، وحاليا الأتراك فى تل الطوجان حاولوا الانسحاب باتجاه تفتناز وباب الهوى".

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أضاف القائد الميدانى السورى أن "الجيش العربى السورى سيحرر كامل مدينة إدلب".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" فى ريف حلب بأن وحدات من الجيش العربى السورى العاملة على محور "العيس"، نفذت مناورة وانعطفت بشكل مفاجئ نحو عمق مناطق سيطرة "جبهة النصرة"، عند أقصى ريف حلب الجنوبى الغربى المتاخم لريف إدلب الشمالى.

وأشار المراسل، أن العملية أسفرت عن سيطرة الجيش السورى، على بلدات "قناطر" و"تل جزرايا" غربا، قبل أن تتمدد ظهر اليوم نحو بلدات "ميزناز" و"كفر حلب" وتسيطر عليهما بالإضافة إلى "تلة كفر حلب" الاستراتيجية.