اتحاد عمال بنى سويف ينظم دورة تثقيفية لأعضاء المكاتب التنفيذية للنقابات

بني سويف أيمن لطفي

أكد الدكتور المنتصر جبر رئيس مجلس إدارة الإتحاد المحلى لنقابات عمال بنى سويف، على تنظيم الإتحاد دورة تثقيفية للمنظمات النقابية وتستهدف أعضاء المكاتب التنفيذية للنقابات العمالية، وذلك برعاية من النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب _ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأضاف جبر لـ "اليوم السابع" : " تقام الدورة التثقيفية يومى الأحد و الاثنين القادمين بإحدى القاعات بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، بالتنسيق مع اللجنة النقابية للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة أكرم عبد الفتاح.

وتابع منتصر جبر: تشمل الدورة محاضرات فى " قانون النقابات العمالية رقم 13لسنة 2017 وحقوق العمال، المو اطنة، قانون المعاشات الجديد، المفاوضة الجماعية، الدورة المستندية لامناء الصناديق"، ويتولى إلقاء المحاضرات نخبة من المتخصصين وهم دكتور جمال عبدالمطلب أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بنى سويف _ مدير مركز إعداد القيادات بالجامعة ، المحاسب محمد طلعت مدير عام القوى العاملة ببنى سويف، أحمد نصر وكيل وزارة التنظيم والادارة الأسبق، الدكتور محمد أنور وكيل مديرية القوى العاملة ببنى سويف.

يذكر أن اتحاد عمال بنى سويف نظم ندوة فى إحتفالات أعياد الشرطةعن الشائعات والحقائق ، بمقره بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف، وقال خلالها الدكتور منتصر جبر رئيس مجلس إدارة الإتحاد أن مروجى الشائعات من أعداء الوطن ينشطون كلما ارتفعت معدلات النمو الاقتصادى وزادت قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار والعملات الأجنبية، وكذلك عندما تقترح الحكومة قانونا جديدا فى صالح المواطنين وترسله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره ضاربا المثل بما أثير من شائعات حول قانون التأمينات الجديد الذى يتضمن مزايا عديدة للعاملين بالدولة، موضحا أن النقابى لابد وأن يكون سندا للدولة بمقترحات وتعديلات فى القوانين واللوائح التى تصب فى مصلحة المواطنين، ومؤثرا بآرائه وأعماله وخدمات بين زملائه حتى يثقون فيما يوجههم إليه ويقتنعون بضرورة نبذ الشائعات ومواجهة كل ما يحاك للوطن من الجماعات المناهضة.

لافتا إلى أن أعداء الوطن يستخدمون قنواتهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى فى بث ونشر الشائعات، بهدف تشكيك المواطنين فى كل ما ما تصدره الدولة من قوانين وقرارات وما تتبناه القيادة السياسية من مواقف تجاه القضايا المحلية والاقليمية والدولية، مطالبا النقابيين بتوعية زملائهم فى جميع القطاعات بضرورة تحرى الصدق وإمعان العقل فيما يصلهم من معلومات وأخبار كاذبة وعدم تداولها بينهم وضحدها فى المهد حتى لا تنتشر وترسخ فى الأذهان وتعد من الحقائق، وبذلك نقطع الطريق على مروجيها من أعداء الوطن.