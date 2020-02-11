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إدانة سائق بريطانى بالتخطيط لهجوم على معالم لندن باسم الإسلام

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:00 ص
إدانة سائق بريطانى بالتخطيط لهجوم على معالم لندن باسم الإسلام صورة أرشيفية
(رويترز)

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أدين سائق أوبر بريطاني، سبق أن تمت تبرئته من هجوم بالسيف على الشرطة خارج قصر بكنجهام، بتهمة التخطيط لقتل أشخاص باسم الإسلام في مقاصد سياحية في لندن بما فيها متحف مدام توسو وموكب للمثليين.

وتباهى موهيسوناث تشودري (28 عاما)، وهو من لوتون شمالي لندن، أمام محققين متخفين بالطريقة التي خدع بها هيئة المحلفين بعد تبرئته من إصابة ضباط الشرطة خارج قصر الملكة إليزابيث بلندن في عام 2017.

وحاول تشودري لاحقا الحصول على سلاح، وكانت لديه معلومات على هاتفه حول كيفية مهاجمة الأشخاص بالسكاكين والطعن وقطع الرؤوس. وناقش شن هجوم باستخدام سيارة فان.

وأدين تشودري في محكمة ولويتش كراون بلندن بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية، وحيازة معلومات مفيدة للإرهاب وتوزيع منشور إرهابي. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 13 مارس آذار.

وقال ريتشارد سميث، قائد قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة "من الواضح للغاية أن نيته كانت قتل وإيذاء أكبر عدد ممكن من الناس وكان مستعدا للموت أثناء القيام بذلك.... من وجهة نظره، شعر أن هذا سيجعله شهيدا لقضيته".

وعانت بريطانيا من هجومين الإرهابيين في الأشهر الأخيرة قام بهما أشخاص خرجوا من السجن مبكرا، وهو ما يقول منتقدون إنه سلط الضوء على مشاكل في استراتيجية مكافحة الإرهاب.

 


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الإرهاب

مكافحة الإرهاب

لندن

سائق

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