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إدارة بلبيس تحصد المركز الأخير فى الإعدادية.. وأولياء الأمور يشكون مستوى النتيجة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:39 م
إدارة بلبيس تحصد المركز الأخير فى الإعدادية.. وأولياء الأمور يشكون مستوى النتيجة رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد اللواء سامى علام رئيس مدينة بلبيس فى الشرقية، انه دعا محمد على متولى مدير الإدارة التعليمية وموجهى المواد المختلفة، الدكتور أحمد شاهين رئيس مجلس الإمناء وأعضاء مجلس الأمناء، وذلك بمقر رئاسة المركز لبحث أسباب تدنى نتيجة الشهادة الإعدادية والوقوف عليها، ذلك بعدما جاء ترتيب الإدارة فى المركز الأخير بين إدارات المحافظة بنسبة نجاج 71.25%، استجابة لما تقدم به عدد من الأهالى من شكوى حول انخفاض مستوى النتيجة.

من جانبه علق رمضان عبدالحميد وكيل أول الوزارة لـ"اليوم السابع"، أن النتيجة هى إحصائية لرصد النسب، وليس دليل على تدنى مستوى التعليمى للإدارة.

وأضاف بقوله، أن الإدارات التعليمية تتلقى تظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة يوم الأحد المقبل وذلك لمدة 15 يوما، وتيسيرا على أولياء الأمور يتم التقدم بالتظلم لديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ورسم التظلم عشرون جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة التابع لها المدرسة، وسوف يحدد للطالب وولى أمره موعد الاطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم فى الموعد المحدد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية.

ويدون الطالب بياناته كاملة " الاسم - المدرسة - رقم الجلوس - مواد التظلم "، وفق النموذج المرفق، ويتم الاطلاع على صورة كراسة الإجابات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق ويسمح للطالب وولى أمره فقط بالاطلاع على صورة كراسة الإجابة الخاصة بالتظلم اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا.

كان اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 م، بنسبة نجاح 81.4 % حيث تقدم لأداء الامتحان 116682 طالب وطالبة حضر منهم 116345 موزعين على 671 لجنة امتحانية فى ٢٠ إدارة تعليمية.

ونتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الإعدادى أمل للصم للعام الدراسى 2019/2020 م بنسبة نجاح 95.8 % كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول النور للمكفوفين 100 %.

كما اعتمد النسبة العامة لإجمالى نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول بمرحلة التعليم الأساسى القسم المهنى وبلغت نسبة النجاح 99.4%.


الشرقية

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تظلمات نتيجية الشهادة الاعدادية

رئيس مدينة بلبيس

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