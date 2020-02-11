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أمن القليوبية يضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:21 م
أمن القليوبية يضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بشبرا الخيمة مخدرات - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة القبض على تشكيلين عصابيين لترويج المواد المخدرة تم ضبطهما والتحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم م أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بشن حملة أمنية علي نطاق الدائرة أسفرت عن ضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بشبرا الخيمة، وهما كلا من "ح.ا" 40 سنه، عاطل، و"ط.ا"53 سنة، عاطل وبحوزتهما كميه من مسحوق الهيروين المخدر  تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى 225 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.
 
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2277 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة والتشكيل الثاني وهما كلا من " م.ر"35سنة، عاطل، و"ا.ع"23 سنة، عاطل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 40 جراما ومبلغ مالى 210 جنيهات وعدد 2 هاتف محمول بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2254 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أنه قد نجحت مباحث القليوبية، من ضبط 3 عاطلين، قاموا بالسطو على محصلى شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية، وسرقوا 275 ألف جنيه مرتبات العاملين بالشركة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من الرائد محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا من محصلى شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية بتعرضهم للسطو المسلح من قبل ملثمين يستقلون سيارة لانسر وأشهروا الأسلحة عليهم.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وتشكل فريق البحث الجنائى وأعدت خطة بحث من خلال فحص عدد من كاميرات المراقبة فى الشارع محل الواقعة، حيث كشفت إحدى الكاميرات نوع السيارة وأرقامها وبعض ملامح المتهمين والجهة التى هربت إليها السيارة، وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهمين 3 عناصر إجرامية من قريتى الخرقانية وأبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية.

على الفور قامت قوة من مركز شرطة القناطر، وتم القبض عليهم وبحوزتهم المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة والأسلحه النارية المستخدمه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 
 
 

 


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تشكيل عصابى فى القناطر

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