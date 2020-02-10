144 ألف و 541 مواطن يحصلون على تكافل وكرامة فى قنا

قنا- وائل محمد

أعلن حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا عن وصول 4402 بطاقة دعم نقدى جديدة " فيزا " خاصة برنامج تكافل وكرامة خلال شهر فبراير الجارى، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها كافة مؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بما يساهم فى توفير حياة كريمة لهم .

وأشار الباز إلى أن إجمالى عدد المستفيدين بالمحافظة قد ارتفع إلى 144 ألف و 541 مستفيد منها 96773 حالة خاصة ببرنامج تكافل بينما بلغ إجمالى عدد المستفيدين ببرنامج كرامة الى 47768 حالة لافتا إلى أنه يجرى اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى حيث تقوم المديرية بعمل بحث شامل عن الحالات التى ترغب فى الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه موضحا أنه تم تسليم بطاقات الدعم النقدى " الفيزا" إلى الإدارات التابعة للمديرية فور وصولها من أجل تسليمها إلى أصحابها من المستفيدين لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينات الصرف الآلى المنتشرة بكافة مدن المحافظة.

فى سياق أخر قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا إن المديرية بالتعاون مع مباحث التموين والصحة والطب البيطرى نجحت فى تحرير 174 محضر مخالفة تموينية متنوعة ‪ بناء على توجيهات المحافظ اللواء أشرف الداودى بتكثيف الحملات التموينية واحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة

أوضح وكيل وزارة التموين أن المخالفات التى تم تحريرها شملت 76 مخالفة عدم إعلان الأسعار، 29 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 23 مخالفة عدم الالتزام بالتعليمات ، 11 عدم تثبيت لوحات استرشاديه، 10 مخالفات عدم احتفاظ بفواتير، 6 مخالفات غلق مخابز، 4 مخالفات نقص وزن، 3 مخالفات تجميع وتصرف فى حصص الدقيق المدعم، 3 مخالفات مخابز منشأه بدون ترخيص بالإضافة الى 9 مخالفات ذبح خارج مجازر المحافظة وعدم اعلان عن اسعار بوتاجاز وعدم وجود ماكينة صرف وتصرف فى بوتاجاز وسلع منتهية الصلاحية .