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فى الخارجة..

100 ألف جنيه مكافأة لمدرسة الشهداء الإعدادية و10رحلات عمرة لأولياء أمور المتفوقين

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:57 م
100 ألف جنيه مكافأة لمدرسة الشهداء الإعدادية و10رحلات عمرة لأولياء أمور المتفوقين محافظ الوادى الجديد مع الطلاب
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، منح مدرسة الشهداء الإعدادية بالخارجة، مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه لإستكمال أعمال تطويرها وإنشاء مظلات وتنجيل الفناء، وذلك لتحقيقها المركز الأول على مستوى المحافظة بنتائج الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول.

جاء ذلك خلال زيارته للمدرسة اليوم الإثنين ، لتكريم الطلاب المتفوقين، ترافقه الأستاذه حنان مجدى نائب المحافظ والقيادات التعليمية بإدارة الخارجة.

كما كرم المحافظ الطالبتين الحاصلتين على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة التحدث بالفصحى والرسم الكاريكاتيرى، متمنياََ لجميع الطلاب مزيداً من التفوق والنجاح وتحقيق نتائج مشرفة بالفصل الدراسى الثاني. كما قام بتفقد مشروع الصوب الزراعية بالمدرسة، وقرر المحافظ منح أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بنهاية العام الدراسي، مكافآت مجزية تشجيعاََ لهم على التميز والتفوق

كما قرر محافظ الوادى الجديد، منح ١٠ رحلات عمرة لأولياء أمور الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وذلك تشجيعاََ ودعماََ لجهودهم وتقديراََ لدورهم فى تفوق أبنائهم.

وأوضح الزملوط أن هذا القرار يأتى فى إطار خطة المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية وتحفيز الطلاب على التفوق وتحقيق نتائج متميزة بالمراحل التعليمية المختلفة.

وفى سياق آخر وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بعمل مقايسة شاملة لتطوير ورفع كفاءة مركز الإعلام بالتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للإستعلامات، جاء ذلك خلال تفقده للمركز، صباح اليوم، ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ.

كما قرر المحافظ التنسيق بين المحافظة والهيئة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مركز التدريب المقرر إنشاءه من خلال الوزارة كما تفقد خلال جولته بالمركز قاعات التدريب الرئيسية والمتخصصة والمكاتب الإدارية وتجهيزات المركز تمهيداََ لعملية التطوير.

محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية (1)
محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية

 

محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية (2)
صوبة الزراعة بمدرسة الشهداء الإعدادية 

 

محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية (3)
محافظ الوادى داخل مدرسة الشهداء الإعدادية

 

محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية (4)
محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية 

 

محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية (5)
محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية

 

محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية (6)
محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية 

 

محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية (7)
محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية 

 

محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية (8)
محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية 

 

محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية (9)
محافظ الوادى الجديد مع طلاب مدرسة الشهداء الإعدادية

 


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