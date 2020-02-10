وزير الخارجية البريطانى يلتقى نظيره السنغافورى

وكالات

التقى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى سنغافورة اليوم وزير الخارجية الدكتور فيفيان بالاكريشنان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كان وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، التقى ونظيرته الأسترالية ماريز باين الخميس، التزامهما ببدء مفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجارى ثنائى فى أقرب وقت ممكن، وأعرب راب- خلال زيارته للعاصمة الأسترالية كانبرا- عن أمله في أن تكون أستراليا ضمن أوائل الدول التي تبرم اتفاقات ذات أولوية قصوى مع بريطانيا عقب مغادرتها الاتحاد الأوروبي (بريكست) 31 يناير الماضي.

وقال راب - في تصريحات نقلتها صحيفة (إيفينينج ستاندارد) البريطانية - إنه ووزيرة الخارجية الأسترالية كررا اليوم التزامهما بإجراء مفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجارة حرة طموح بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، أشار راب إلى أنه بحث مع باين قرارًا اتخذته بريطانيا الأسبوع الماضي يسمح لشركة هواوي الصينية للاتصالات بالعمل على تطوير شبكات الجيل الخامس رغم مساعي الإدارة الأمريكية الحثيثة للحيلولة دون ذلك نظرًا لتنافس أمريكا مع الصين على الهيمنة التكنولوجية.

وكانت أستراليا قد منعت هواوي من التدخل في شبكاتها الوطنية عريضة النطاق أو توريد معدات شبكة الجيل الخامس للمحمول لأسباب أمنية.