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مصرى عائد من ووهان: لا توجد إصابات بيننا ونتلقى خدمة فندقية بـ"الحجر الصحى"

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:20 م
مصرى عائد من ووهان: لا توجد إصابات بيننا ونتلقى خدمة فندقية بـ"الحجر الصحى" وزيرة الصحة خلال زيارتها لمستشفى مطروح
كتب محسن البديوى

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قال محمد نجاح، أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية والمتواجد داخل الحجر الصحي بمطروح،: "كل المصريين داخل الحجر الصحي بصحة جيدة ولا أعراض إصابة بيننا ونتلقى خدمة فندقية على أعلى مستوى".

 

وأوضح "نجاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن الطاقم الطبي والعمال والتمريض يتعاملون باحترافية ويلبون أي اقتراح او طلب ويبذلون أقصى مجهود لتوفير سبل الراحة.

 

وواصل: "يتم سحب عينات الدم منا وإجراء تحاليل واتخاذ كافة الإجراءات الطبيبة لنا بشكل مستم، وكل المصريين المتواجدين داخل الحجر الصحي بخير ولا أعراض إصابة بيننا"، متابعا:" ننفذ أي تعليمات توجه لنا داخل الحجر الصحي، ولا نخرج خارج الحجر الصحي على الإطلاق".

 

وقال مسؤولون في سول، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية سترسل طائرة ثالثة لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا الجديد غدًا، حيث من المتوقع أن تقل الطائرة حوالي 150 من مواطنيها وأفراد أسرهم الصينيين. 

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن سول سبق وأن أجلت عبر طائرتين 701 مواطن كوري من ووهان إلى بلدهم وذلك وسط مخاوف متزايدة من تفشي الفيروس القاتل الذي أصاب نحو 27 شخصًا في كوريا الجنوبية. 
 
ومن المقررأن تغادر الطائرة الثالثة مطار إنشيون الدولي يوم غد الثلاثاء وتعود عبر مطار جيمبو الدولي صباح يوم الأربعاء. 
 
وسيتم فحص الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم لاحتمال إصابتهم بالفيروس ونقلهم إلى حجر صحي مؤقت في معهد اللغة الكورية للدفاع التابع لجامعة القوات المشتركة العسكرية لمدة 14 يومًا. 
 
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج دو: "من واجب قواتنا المسلحة حماية الشعب وسلامته". 
 
 

 


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