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مصرع 3 أشخاص وانقطاع الكهرباء جراء سوء الأحوال الجوية فى أوروبا

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:44 م
مصرع 3 أشخاص وانقطاع الكهرباء جراء سوء الأحوال الجوية فى أوروبا العاصفة كيارا
عواصم أوروبية(أ ش أ)

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تسبب سوء الأحوال الجوية المصاحب للعاصفة كيارا، فى مصرع 3 أشخاص فى التشيك وسلوفينيا والسويد، إلى جانب إغلاق المدارس وعرقلة الرحلات الجوية وحركة المرور وانقطاع الكهرباء بمناطق واسعة فى أوروبا، وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية، اليوم الاثنين، أن شخصين لقيا مصرعهما بجنوب غرب التشيك وشمال سلوفينيا إثر سقوط الأشجار على سيارتيهما، فيما غرق شخص وفقد آخر في السويد إثر غرق قارب بجنوب البلاد.

ولا تزال السلطات في ألمانيا تحاول إعادة الكهرباء إلى أكثر من 50 ألف منزل بشمال ولاية بافاريا، فيما أصيب عدد من الأشخاص جراء سقوط الأشجار بولاية شمال الراين-وستيفاليا.. وتعرقلت حركة القطارات بشمال البلاد، وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية من المطارات الألمانية وإغلاق المدارس بعدة مدن.


وفي التشيك.. انقطعت الكهرباء عن 96 ألف منزل بأنحاء البلاد، وألغيت 7 رحلات جوية على الأقل من مطار "براغ" الدولي وحولت طائرة مسارها من براغ إلى العاصمة النمساوية فيينا بسبب تعثر الهبوط، كما تعطلت حركة القطارات بسبب سقوط الأشجار.
 

كما انقطعت الكهرباء عن 20 ألف منزل في بريطانيا خلال الليل، ولا يزال 180 تحذيرا من الفيضان ساريا بأنحاء البلاد، فيما تعرقلت الحركة بشبكة الطرق والعبارات والقطارات.

وفى فرنسا أعلنت شركة "إينيديس" المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية انقطاع الكهرباء عن 130 الف منزل فى شمال وشرقى فرنسا جراء العاصفة العنيفة "كيارا" التى تجتاح منذ أمس الأحد، شمال غرب أوروبا وخصوصا بريطانيا، وقالت الشركة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، إن المناطق الأكثر تضررا من انقطاع التيار الكهربائى هى "بريتانى" و"نورماندى" و"أوت دو فرانس" أعلى فرنسا و"جراند إست" الشرق العظيم و"إيل دو فرانس" والوسط.

من جانب أخر أصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، فى جنوب ألمانيا جراء إعصار "زابينا" الذى ضرب البلاد أمس وسجل سرعة 170 كيلومترا فى الساعة، وفى شمال ألمانيا، أدت سرعة الرياح إلى سقوط الأشجار، ما أسفر عن توقف الحركة المرورية على الطرق السريعة وإغلاق محطات المترو، وتم إقرار عطلة رسمية في معظم المدارس الألمانية.

 

 

وأطلقت هيئة الأرصاد تحذيراتها للمواطنين بتوخي الحذر وإلزام بيوتهم قدر الإمكان.


 


العاصفه كيارا

اوروبا

عاصفه تضرب اوروبا

التشيك

المانيا

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