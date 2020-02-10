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مصرع شخص وإصابة 2 أخرين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:34 ص
مصرع شخص وإصابة 2 أخرين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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لقى اليوم شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بطريق وادى النطرون - العلمين.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 اخرين وتم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى وادى النطرون والمصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

على جانب آخر، لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى المنيا العام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائي بالمديرية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل بالطريق الدائرى ماقوسه صفط الغربية المؤدى للصحراوى الغربى، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، حيث شهدت مستشفى المنيا العام تكثيفا أمنيا كبيرا لسرعة إنهاء إجراءات تصريح الدفن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

ومن جانبه زار اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، المصابين في الحادث بمستشفى المنيا العام للاطمئنان على صحتهم، موجها بتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.

 

 

 


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