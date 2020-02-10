مزورا كارنيهات صحفيين بالموسكى: احترفنا النصب بعد مرورنا بضائقة مالية

كتب سليم على

اعترف صاحب مطبعة وعامل، أمام نيابة الموسكي الجزئية، بتزوير كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتليفزيون، بهدف تحقيق الثراء السريع بعد مرورهما بضائقة مالية، وبدأت القضية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى تفيد بمزاولة "ع. ك"، 43 سنة، صاحب مطبعة، نشاطًا غیر مشروع فى مجال تزویر الكارنیھات المنسوب صدورھا لجھات حكومیة مختلفة داخل المطبعة ملكه وترویجھا على عملائه مقابل مبالغ مالیة وبإجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات.

وعلى الفور استهدفت مأموریة المتهم ونجحت في القبض عليه وبصحبته "ع. ا"، 65 سنة، بالمعاش حال تواجدھما داخل المطبعة والتي بتفتيشها عثرت القوة داخلھا على جھاز كمبیوتر بمشتملاته، 27 كارنیة منسوب صدورھا للنقابة العامة للصحفيين، واللجان النقابیة للعاملین بالإذاعة والتلیفزیون وجمیعھم مزورون، طابعة خاصة بطباعة الكارنیھات، سخان، ماكینة قص كارنیھا، كمیة من الأوراق المستخدمة فى اصطناع الكارنیھات.

وبمواجھة المتھم الأول بالتحریات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقیامه باصطناع وتزویر الكارنیھات المضبوطة بحوزته داخل المطبعة ملكه لصالح المتھم الثانى بقصد ترویجھا على عملائھما مقابل مبالغ مالیة بمواجھة المتھم الثانى بما جاء بأقوال الأول أیدھا، وتحرر عن ذلك المحضراللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

وقرر النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامى لاستكمال التحقيقات .