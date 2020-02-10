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لحظة تصادم قاربين بجزيرة تايلاندية ومصرع طفلين وإصابة 20 سائحا روسيا.. فيديو

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:21 ص
لحظة تصادم قاربين بجزيرة تايلاندية ومصرع طفلين وإصابة 20 سائحا روسيا.. فيديو حادث تصادم قاربين فى تايلاند
كتب ـ محمد تهامى زكى

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لقى طفلان روسيان مصرعهما، وأصيب أكثر من 20 سائحا روسيا، فى تصادم قاربين سريعين، اليوم الاثنين، قبالة جزيرة بوكيت التايلاندية، ووفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك"، أعلن فلاديمير برونين، رئيس القسم القنصلى للبعثة الدبلوماسية الروسية فى تايلاند، أن مستشفى جزيرة بوكيت أبلغت السفارة الروسية لدى تايلاند عن وفاة طفلين روسيين جراء حادث التصادم الذى وقع اليوم.

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وقال برونين:"أكد المستشفى الذى استقبل المصابين الروس إثر حادثة التصادم، مصرع طفلين روسيين، 6 أعوام، و12 عاما"، مضيفا أن أكثر من 20 سائحًا روسيًا أصيبوا بجروح متفاوتة فى تصادم القاربين.

وأضاف برونين: "اصطدم قاربان سريعان على متن أحدهما طاقم تايلندى، والثانى يقل 39 سائحا روسيا"، مضيفا أن أكثر من 20 سائحًا روسيًا أصيبوا بجروح متفاوتة الشدة.

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من ناحية أخرى، نظم آلاف الأشخاص فى تايلاند، مساء أمس الأحد، وققة بالشموع فى شمال شرق البلاد، لتأبين ضحايا جندى مارق قتل ما لا يقل عن 29 شخصا وأصاب 57 آخرين قبل قتله بالرصاص.

وقاد رهبان التجمع الذى تم تنظيمه عند تمثال بطل تاريخى محلى فى مدينة ناخون راتشاسيما وقام البعض بوضع زهور بيضاء تأبينا للضحايا وهم يذرفون الدموع.

ولقى معظم الضحايا حتفهم فى مركز تيرمينال 21 التجارى حيث تحصن المسلح الذى كان مزودا ببندقية آلية وذخيرة سرقها من قاعدته العسكرية.

وبدأ الجندى فى قتل الناس فى نحو الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلى، يوم السبت الماضى، عندما أطلق النار فى منزل قبل توجهه إلى معسكر للجيش ثم إلى المركز التجارى فى ناخون راتشاسيما فى شمال شرق تايلاند، وقتلت قوات الأمن فى نهاية الأمر هذا الجندى فى ساعة مبكرة من صباح الأحد فى بدروم المركز التجارى .

 

 

 

 


تايلاند

روسيا

حادث تصادم

جزيرة بوكيت

جزيرة بوكيت التايلاندية

القنصلية الروسية

قنصلية روسيا

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