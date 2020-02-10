لجنة الأمن والدفاع العراقى: 3 دول أجنبية بصدد وضع جدول زمنى لسحب قواتها

هند المغربي

أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن فرنسا وألمانيا وأستراليا قدمت طلباً الى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق ، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

يذكر أن وثيقة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى العراقى للإصلاح أثارت حالة جدل واسعة ورفضا واسعا من قبل النشطاء العراقيين لتلك الوثيقة، في الوقت الذى تزايدت في المظاهرات الطلابية داعيين للكشف عن المعتدين على المتظاهرين، حيث أكد موقع العربية، أن التحرك الطلابي العراقى عاد إلى واجهة الاحتجاجات في العراق، حيث انطلقت الأحد تظاهرات طلابية في العديد من المحافظات العراقية، حيث شهدت بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء والنجف مسيرات طلابية منددة بأعمال العنف التي طالت المحتجين خلال الأيام الماضية.

وقال موقع العربية، إنه في البصرة رفض المتظاهرون تفتيش خيمهم من قبل ما يعرف بـ"قوات الصدمة" وذلك بعد اقتحامها فجر اليوم، بينما في النجف هتف المحتجون ضد مقتدى الصدر وحملوه دماء ضحايا ساحات التظاهرات في العراق، حيث يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع تشكيل لجان تحقيق بشأن أحداث التظاهرات في بعض المحافظات، منها البصرة والنجف وذي قار، فيما أوضح النائب كاطع الركابي، عضو لجنة الدفاع النيابية، أن جميع التحقيقات بشأن التظاهرات اكتملت باستثناء ذي قار، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في غضون أسبوعين أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة.