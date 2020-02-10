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كيف سيؤثر مقتل زعيم القاعدة بالجزيرة العربية على التنظيم الإرهابى بالمنطقة؟

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:30 ص
كيف سيؤثر مقتل زعيم القاعدة بالجزيرة العربية على التنظيم الإرهابى بالمنطقة؟ عمرو فاروق
كتب أحمد عرفة

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أكد عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن قاسم الريمى قائد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتله في اليمن، يعد هو أحد أخطر العناصر الإرهابية في المنطقة العربية التابعة لتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن هذه الضربة الأمريكية سيكون لها انعكاس كبير للغاية على تنظيم القاعدة الإرهابى الذى فقد العديد من قياداته خلال الفترة الماضية، وسيؤثر على تحركات على التنظيم الإرهابى خلال الفترة المقبلة.

وقال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، لـ"اليوم السابع"، إن تنظيم القاعدة سيحاول الرد على على قتل الولايات المتحدة الأمريكية، والانتقام من تلك العملية، موضحا أن تنظيم القاعدة سيسعى لطرح بديل لقاسم الريمى خاصة أنه من الشخصيات المحورية في هذا التنظيم الإرهابى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمى زعيم تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وقال ترامب فى بيان "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمى قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين فى اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

وأصبح الريمى قائد تنظيم "القاعدة فى جزيرة العرب" خلفاً لناصر الوحيشى الذى قُتل بغارة لطائرة بدون طيار فى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وذلك بعد أن أقسم الولاء لزعيم القاعدة أيمن الظواهرى.

وظهر الريمى فى فيديو فى مايو 2017، حث فيه المؤيدين له الذين يعيشون في الدول الغربية على شن هجمات "سهلة وبسيطة"، كما أشاد بعمر ماتين الذى قتل 49 شخصاً بإطلاق النار فى ملهى ليلى فى أورلاندو فى فلوريدا فى يونيو 2016.

وفى يناير 2017، كان الريمي هدفا لهجوم شنه فريق من القوات الخاصة الأميركية على مقر تنظيم "القاعدة فى جزيرة العرب" فى اليمن. وأسفر الهجوم حينها عن مقتل 14 قيادياً من تنظيم "القاعدة" باليمن لم يكن بينهم الريمى.

 


قاسم الريمى

القاعده

امريكا

الارهاب

عمرو فاروق

المنطقه العربيه

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