وطبقا لما نشرته دورية "القوات المسلحة الأمريكية".. تقرر أن تكون فترة الحجر الصحي لأفراد الجيش الأمريكي العائدين من الصين إلى الأراضي الكورية الجنوبية 14 يوما.

 