كورونا.. الشرطة تلاحق شخصين هربا من الحجر الصحى فى هونج كونج

كتب محمد رضا

أعلنت الشرطة فى هونج كونج، أنها تبحث عن شخصين فارين من الحجر الصحى، وذلك فى مخالفة لقرار الحجر الصحى الذى فرضه الإقليم على كل وافد من الصين إليه، وبموجب ذلك الإجراء أصبح لزامًا على كل وافد من البر الصينى أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين فى منزله أو فى الفندق أو فى أى مكان آخر يختاره، وبإمكان السلطات مراقبة مدى احترامه لهذا الحجر من خلال الاتصال به هاتفيا يوميا وزيارته بصورة مفاجئة، وذلك تحت طائلة السجن لمدة 6 أشهر، وغرامات مالية كبيرة.

وفى حال لم يكن لدى الوافد من الصين القارية إلى هونج كونج، مسكن، فإن سلطات المنطقة ستقتاده إلى أحد مراكز الإقامة التى استحدثتها لهذه الغاية، وأعلنت وزيرة الصحة فى هونج كونج، صوفيا تشان سيو تشيه، الاثنين، إنه منذ دخول الإجراءات الإلزامية، تم العثور على 9 أشخاص غادروا أماكن إقامتهم المحددة، فيما لا يزال البحث جاريا عن اثنين، وقالت تشان فى تصريحات صحيفة: "على أن أذكر الناس بأن انتهاك أمر الحجر الصحى يعد جريمة جنائية"، منوهة إلى أن الشرطة ستصدر أوامر باعتقال الهاربين، وذلك وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز".

وكانت إجراءات الحجر الصحى التى بدأت، يوم السبت، جعلت معظم المشمولين بها يلزمون منازلهم، بينما أقام 35 شخصا فى الفنادق، وجرى إرسال 20 إلى مرافق الحجر الصحى الحكومية، فى غضون ذلك، أعلن مركز الحماية الصحية أنه تم تأكيد إصابة مريضين آخرين فى هونج كونج بالفيروس، ليصل بذلك العدد إلى 38 شخصًا، وتتعلق إحدى الحالات بامرأة تبلغ من العمر 55 عامًا، لتصبح العاشرة بين مجموعة من الأقارب المصابين بفيروس كورونا، والذين تناولوا وجبه طعام مشتركة فى الشهر الماضى.

ويشار إلى أن السلطات الصينية، كانت قد أعلنت، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 909 أشخاص، بالإضافة إلى تسجيل 40235 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى أرجاء البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى تقرير يومى، أنه تم تسجيل 3062 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و97 حالة وفاة جديدة 91 حالة وفاة منها فى مقاطعة هوبى بوسط الصين مركز تفشى الفيروس وحالتان فى مقاطعة آنهوى، وحالة واحدة فى كل من مقاطعات هيلونغ جيانغ وجيانغشى وهاينان وقانسو.

وأضافت، أنه تم تسجيل 4008 حالات جديدة مشتبه بها مبينة أن 296 مريضاً ساءت أحوالهم الصحية بينما لا يزال 6484 مريضا فى حالة حرجة فى حين غادر ما مجموعه 3283 شخصا المستشفى بعد شفائهم. وقالت اللجنة انها تتابع 399487 شخصا كانوا مخالطين لمرضى مصابين بالفيروس مضيفة أن بينهم 29307 اشخاص خرجوا من المراقبة الطبية بيد أنه ما زال هناك 187518 شخصا آخر تحت المراقبة الطبية.

وأشارت إلى تسجيل منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 36 حالة إصابة مؤكدة حتى نهايةأمس، الأحد من بينها حالة وفاة واحدة بينما تم تسجيل عشر حالات فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة إصابة فى تايوان.