قطاعا البنوك والخدمات يدفعان بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بجلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% رابحاً 1.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.01 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 447.8 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.53% مدفوعاً بصعود سهم زين البحرين بنسبة 2.75%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.11% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.54%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.17%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.89% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.25%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.43%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة بنك ABC، عن نتائجها المالية للسنة المنتيهة في 31 ديسمبر لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية موحدة عائدة إلى مساهمى الشركة الأم بلغت 33 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام 2019، بنسبة انخفاض 23% مقارنة مع أرباح الربع الأخير من لعام السابق البالغة 43 مليون دولار، مما يعكس التغيرات في مستويات مخصصات الديون المتعثرة والمصاريف المرتبطة بشكل خاص مع الاستثمارات والتضخم.

وبلغت ربحية السخم الواحد للربع الأخير من العام 0.1 دولار عند نفس مستواه للفترة المقابلة من العام السابق، وبلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمى الشركة الأم 85 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار، وسجلت في نفس الفترة من العام 2018، مما يعكس المستويات السليمة لصافى الأرباح والقيمة العادلة لأدوات الدين وتحويل العملات الأجنبي.

فيما أعلنت شركة زين البحرين، عن صافى أرباحها خلال السنة المالية في 2019، وحققت صافى أرباح بلغ 5.269 مليون دينار بحرينى مقابل 5.174 مليون دينار بحرينى بنسبة نمو 2%، كما بلغت أرباح الشركة التشغيلية خلال عام 2019 بنحو 6.338 مليون دينار بحرينى بارتفاع نسبته 24% مقارنة مع 5.112 مليون دينار بحرينى في عام 2018.