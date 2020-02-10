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فيروس كورونا يضرب أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة بالصين

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:59 م
فيروس كورونا يضرب أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة بالصين أطباء صينيون
وكالات الأنباء

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أصيب أحد عمال مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة بالصين بفيروس كورونا الجديد، وبحسب موقع الرؤية الإماراتية فأن المريض كان يعمل فى المنصة الأمامية لأحد المطاعم فى مركز شياوزاى إينتيمى للتسوق بمقاطعة سنشى، ومن مهام وظيفته الرئيسة إعداد الطعام.

وعلى الرغم من أن إدارة المطاعم اتخذت إجراءات مؤخرا بأن تكون خدمة التوصيل بدون تواصل مباشر لتقليل مخاطر انتقال الفيروس، التى يمكن أن تحدث عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس فى حدود 6 أقدام من شخص آخر.

وقال متحدث باسم سلسلة المطاعم الشهيرة، إنهم يراقبون عن كثب الموقف ويتبعون التوجيهات بحذافيرها من السلطات المهنية، وأكد أنهم قاموا بتنفيذ عدد من التدابير الوقائية فى جميع المطاعم وأماكن العمل.

وأوضحت الشركة التى توظف ما يقارب 460 ألف موظف أن كورونا أثر بشكل كبير على عمليات الشركة، وأكد المدير العام آندي يونج أن الشركة تتوقع أن تشمل تأثيرات فيروس كورونا الأرباح والمبيعات في 2020.

وقال جوي وات الرئيس التنفيذى للشركة الصينية فى بيان "بالنظر إلى عام 2020، فإن تفشي فيروس كورونا يمثل حالة صحية عامة كبرى في الصين". "أولويتنا القصوى هي صحة وسلامة موظفينا وعملائنا".

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا القاتل فى الصين إلى 908 أشخاص بحلول نهاية يوم الأحد، وذلك بعد حدوث 97 حالة وفاة جديدة بين المصابين.

 


كورونا

الصين

مطعم

ووهان

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