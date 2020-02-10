فيديو.. سيدة تركية تطالب بإعادة كليتها من زوجها بعد تبرعها بها

وكالات الأنباء

طالبت سيدة تركية استعادة كليتها التى تبرعت بها فى عام 2009 لزوجها، متهمة إياه بالخداع والتخلى عنها ليهجرها من أجل العيش مع امرأة أخرى، وظهرت مافيش أردوغان السيدة التركية فى أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن الواقعة، لتطالب عبر البرامج برغبتها باستعادة كليتها من زوجها الهارب.

وقالت "لقد منحته إحدى كليتيى، لأننا سنشترك فى الحياة.. لقد نسى أن إخوته ووالده رفضوا التبرع له، ولم يقف بجانبه أحد إلّا أنا".

وحسب موقع سبوتنيك، قامت مقدمة البرنامج بالإتصال بزوج السيدة التركية، والذي تحدث عن علاقته الغرامية قائلا إن زوجته "ما كان يجب أن تتبرع له بالكلية آنذاك".

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن مافيش وزوجها كانا قد عقدا قرانهما فى عام 2006 وبعد مرور 3 سنوات قامت الزوجة بالتبرع بكليتها لزوجها، إلى أن الزوج هرب من زوجته مع إمرأة أخرى فى أبريل من العام الماضى، تاركا زوجته وابنه البالغ من العمر 11 عاما.