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فيديو.. زعيم المعارضة التركية يكشف صفقة أردوغان ونتنياهو

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:42 م
فيديو.. زعيم المعارضة التركية يكشف صفقة أردوغان ونتنياهو زعيم المعارضه التركيه
كتب أحمد عرفة

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بثت منصات تركية معارضة، فيديو لكمال كليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، وهو يكشف صفقة رجب طيب أردوغان، وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، حيث قال زعيم المعارضة التركية خلال الفيديو:  نظام أردوغان هم من أوصلوا الدولة التركية لهذه الحالة خلال 16 عامًا، فخلال 16 عامًا هؤلاء هم السلطة وحدها، هل يوجد عائق أمامهم؟، من سيقف أمامهم ويعوقهم؟، لا أحد يمنعهم.

وتابع زعيم المعارضة التركية خلال الفيديو: على العكس تمامًا، وإننا فى مواجهة سلطة محكومة من الخارج يقولون قوى خارجية، إننا فى مواجهة سلطة محكومة من الخارج، انظروا الآن إنهم نصبوا فخًا جديدًا ويُقال لنتنياهو قام بشتم أردوغان، وليقم بشتمك وتوجد هناك انتخابات وتوجد هنا انتخابات، ليستفيد كل منهما من الآخر، لأخدع أنا الشعب فى إسرائيل وتخدع أنت الشعب فى تركيا.

 

وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية، أقدمت على معاقبة عناصر شرطية بنقلهم من مناصبهم والتحقيق معهم بسبب إنقاذهم والي بورصة السابق وعضو الهيئة التأسيسية لحزب المستقبل عز الدين كوتشوك، عقب تعرضه لحادث سيارة أثناء توجهه من مدينة أنقرة إلى بورصة في يناير الماضي، حيث تداولت وسائل الإعلام التركية أنباء حول التحقيق مع عناصر الشرطة التي توجهت إلى موقع الحادث وقدمت المساعدة إلى كوتشوك وعائلته في الحادث الذي تعرضوا له.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه عقب الحادث، الذي وقع في منطقة مزيدلر ببلدة إيناجول، توجه معاون رئيس قسم شرطة و3 من أفراد الشرطة إلى موقع الحادث وساعدوا كوتشوك وأوزتورك بجانب شرطي يقود سيارة الشرطة، وفتحت مديرية أمن بورصة تحقيقًا مع أفراد الشرطة الذين رافقوا أوزتورك وكوتشوك إلى بلدة إيناجول عقب الحادث. لتقرر نقل معاون رئيس قسم الشرطة إلى بلدة مصطفى كمال باشا في ونقل أفراد الشرطة الآخرين إلى كل من يني شهير وكستال.

 

 

 


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