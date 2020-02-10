ضبط عامل ابتز موظفا وهدده بنشر صوره وصور أسرته الخاصة على الفيس بوك بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، برئاسة الرائد محمد جاد الله رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة المركز، وذلك عقب تهديده أحد الأشخاص عن طريق إرسال رسائل له عبر الفيس بوك، تفيد نشره صور خاصة له ولأسرته فى حالة التشهير به ومطالبته بدفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل عدم النشر.

وتلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بتقدم مدير لأحد المصالح الحكومية بجهينة ببلاغ ضد مجهول يقوم بابتزازه وتهديده بنشر صور له ولأسرته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وعلى الفور ونظرا لما تشكله الواقعة من إضرار بالأمن العام، تم عرض الواقعة على اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والذى قرر سرعة التوصل إلى مرتكب الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد جادالله رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، وتبين من التحريات المدعو "محمود ا م ا" 37 سنة موظف بجهينة، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بتلقيه بعض الرسائل من مجهول على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" تتضمن طلب مبلغ مالى "50.000" ألف جنيه نظير عدم نشر صور خاصة به وأسرته كانت محملة على بطاقة ذاكره فقدت منه، وأنه قام بإرسال مبلغ "4.000" جنيهاً له عن طريق الدفع الأكترونى كدفعة أولى، وأنه مازال يقوم بتهديده من أجل الحصول على باقى المبلغ .

أسفرت تحريات وحدة مباحث المركز إلى وراء أرتكاب الواقعة المدعو "أحمد م ع ا" 25 سنة عامل، ويقيم بناحية جهينة الغربية دائرة المركز، تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ 3.900 جنيهاً، وبمواجهته أعترف بأرتكابة الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.