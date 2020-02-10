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ضبط شرطة إنتاج فنى لاستخدامها برامج مقلدة منسوبة لشركات عالمية بالجيزة

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:12 م
ضبط شرطة إنتاج فنى لاستخدامها برامج مقلدة منسوبة لشركات عالمية بالجيزة شركة إنتاج ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط شركة انتاج فنى وصوتى لاستخدامها أجهزة حاسب إلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بالجيزة.

 

ورد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تفيد قيام شركة إنتاج فنى وصوتى، بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، باستخدام أجهزة حاسب إلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب حقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات بالمخالفة للقانون .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وبتفتيشها فى حضور فنى صوت بالشركة تم ضبط جهازين وحدة معالجة مركزية مُحمل عليهما برامج حاسب إلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 

يذكر أن المقصود بجريمة التقليد هو اتخاذ علامة تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية للمنتج، مما قد يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خداعة لظنه أنها العلامة أصلية وهى تختلف عن جريمة التزوير للعلامات التجارية والتى تكون عبارة عن نقل العلامة المسجلة نقلًا حرفيًا وتامًا بحيث تبدو مطابقة تمامًا للعلامة الأصلية.

 

وعاقبت المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.


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