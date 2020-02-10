صور.. نائب محافظ المنيا يشرح لبرلمان الشباب أهمية الأمن القومى المصرى الأفريقى

المنيا – فريق المحافظات

شهد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائباً عن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللقاء الحوارى لـ150 شابا وفتاة من أبناء المحافظة والمنعقد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حول أهمية الأمن القومى المصرى الأفريقى والتحديات التى تواجهه تحت شعار "معاً للحفاظ على القارة السمراء".

جاء ذلك بحضور اللواء محمد غباشى مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، و150 شابا وفتاة من جميع الفئات ممثلين لأعضاء برلمان الشباب، شباب الجامعات والجمعيات الأهلية والمتميزين بمراكز الشباب والقيادات الشبابية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ، على أهمية تلك اللقاءات للشباب، لتنمية وفتح آفاقهم نحو استراتيجيات الأمن القومى، خاصة أن مفهوم الأمن القومى شغل حيزا كبيرا من اهتمام الدولة المصرية فى ظل التحديات التى تواجه الدولة داخليا وخارجيا.

من جانبه، قال اللواء محمد غباشى، إن الدولة المصرية تخوض معارك صعبة فى ظل حروب المعلومات التى تقوم بها أجهزة استخبارات عالمية لهز ثقة الشعب من خلال نشر الأكاذيب وترويج الشائعات، لافتاً إلى أن غياب المعلومة المؤكدة من المصدر المعنى بالأمر تعد من أهم الأسباب التى تؤدى لانتشار الشائعات بأى مجتمع .

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مصر استعادت دورها فى أفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومى المصرى خاصة فى ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقى وذلك من خلال رؤية استراتيجية متكاملة.

يذكر أن مصر قدمت رئاسة نموذجية ودورا رياديا على مدار عام كامل فى منصب رئيس الاتحاد الأفريقى، فما بين تقديم أفريقيا إلى العالم ومناقشة قضايا القارة فى المحافل الدولية، وما بين تقريب وجهات النظر بين دول القارة والمجتمع الدولى، كان للدولة المصرية أدوار أخرى أكثر أهمية من بينها حل المشكلات القائمة بين الدول الأفريقية وداخل تلك الدول نفسها، والتى طالما عانت من حروب أهلية ونزاعات كان لها عظيم الأثر فى تخلف القارة عن ركب التنمية، ومن ضمن تلك الأدوار أيضاً حماية دول القارة من التدخلات الخارجية ومحاولات استغلال ما تعانيه من مشكلات لنهب ثرواتها.



لقاء حوارى حول أهمية الأمن القومى المصرى الأفريقى بالمنيا



لقاء حوارى حول أهمية الأمن القومى المصرى الأفريقى بالمنيا



لقاء حوارى حول أهمية الأمن القومى المصرى الأفريقى بالمنيا