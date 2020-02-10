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صور.. محافظ بنى سويف ومدير الأمن يتقدمان جنازة الشهيد ربيع فتحى

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:11 م
صور.. محافظ بنى سويف ومدير الأمن يتقدمان جنازة الشهيد ربيع فتحى الجنازة
بنى سويف أيمن لطفى

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تقًدم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ،واللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، والمقدم عمرو محمد على نائب المستشار العسكرى للمحافظة ،جموع مشيعى جنازة الشهيد مجند "ربيع فتحى محمد عبد العظيم" ابن عزبة معجون" قرية دشطوط مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة  والذى أسشهد أثناء أداء واجبه وتصديه للإرهابيين فى شمال سيناء.

وأدى محافظ بنى سويف ومرافقوه صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، اليوم الاثنين، ثم انطلقت الجنازة العسكرية للشهيد من أمام المسجد وحمل خلالها الجثمان على سيارة واصطف حولها الجنود وذلك بحضور ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا، و على يوسف نائب رئيس مدينة بنى سويف، والشيخ عمر الناضورى مدير إدارة أوقاف مدينة بنى سويف والشيخ  أحمد عبدالعال إمام وخطيب المسجد، ولفيف من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية.

وأعرب محافظ بنى سويف عن خالص تعازيه لوالد الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بعظيم رحمته وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والاحتساب، وموجها تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى مايملكون دفاعا عن تراب الوطن ومقدراته ،ومؤكدا على وقوف الشعب المصرى صفا واحداً خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب وكل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن واستقرار وطننا الغالى مصر.

وأكد محافظ بنى سويف على أن أعظم التضحيات التى يقدمها أبناء مصر الشهداء الأبرار ، قائلا : " لا يوجد من ضحى أكثر من شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة إلا من جاد بنفسه من أجل وطنه، والوطن لن ينسى أبدا من يضحى بأغلى مايملك، ستظل ذكراهم خالدة على مر التاريخ ، وجنات رب العالمين فى انتظارهم".

 

 

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