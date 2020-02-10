صور.. ضباط شرطة بالشرقية يستقبلون الطلاب بداية النصف الثانى الدراسى

الشرقية - فتحية الديب

قام وفد من مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، تحت رعاية رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وبالتنسيق مع اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، باستقبال الطلاب فى بداية الترم الدراسى الثانى، حيث قام وفد برئاسة العقيد أحمد عرفة مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية، وأسعد فاروق ماضى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم الشرقية، ووفاء صالح، مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية، باستقبال طلاب مدارس عبد العزيز على الإبتدائية ومدرسة طلبة عويضة الإبتدائية.

وقام العميد أحمد عرفة مدير إدارة حقوق الإنسان والوفد المرافق له بتوزيع كراسات على طلاب وطالبات بعض الفصول الدراسية، هدية من جهاز الشرطة ومديرية أمن الشرقية بمناسبة عيد الشرطة.

وأنهى الوفد جولته باستقبال طلاب مدرسة تجريبية المعلمين ومدرسة السادات الإبتدائية بحضور جمال الغريب مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية، وقام الوفد بتوزيع الكراسات على بعض تلاميذ المدرستين .

وأوضح رمضان عبد الحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن مشاركة جهاز الشرطة فى إضفاء روح البهجة والفرحة لأبنائنا التلاميذ فى بداية النصف الثانى من العام الدراسى يؤكد الدور العظيم الذى يقدمه رجال الشرطة، كما قدم الشكر لجهاز الشرطة رمز الوفاء والتضحية والعطاء الزاخر والدور الذى يقدمه رجال الشرطة فى خدمه مصر ليلا ونهارا لتبقى مصر الغالية واحة للأمن والأمان وموطن دائم للاستقرار والطمأنينة .

يذكر أنه إلتزم مليون و133 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية فى 3060 مدرسة على مستوى محافظة الشرقية، فى اليوم الأول من النصف الدراسى الثاني، وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه وتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسية ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب .



وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب



وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب



وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب



وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب



وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب



وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب



وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب