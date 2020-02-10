سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 09:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ضباط شرطة بالشرقية يستقبلون الطلاب بداية النصف الثانى الدراسى

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:11 ص
صور.. ضباط شرطة بالشرقية يستقبلون الطلاب بداية النصف الثانى الدراسى قيادات الشرطة مع الطلاب داخل الفصول
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام وفد من مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، تحت رعاية رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وبالتنسيق مع اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، باستقبال الطلاب فى بداية الترم الدراسى الثانى، حيث قام وفد برئاسة العقيد أحمد عرفة مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية، وأسعد فاروق ماضى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم الشرقية، ووفاء صالح، مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية، باستقبال طلاب مدارس عبد العزيز على الإبتدائية ومدرسة طلبة عويضة الإبتدائية.

وقام العميد أحمد عرفة مدير إدارة حقوق الإنسان والوفد المرافق له بتوزيع كراسات على طلاب وطالبات بعض الفصول الدراسية، هدية من جهاز الشرطة ومديرية أمن الشرقية بمناسبة عيد الشرطة.

وأنهى الوفد جولته باستقبال طلاب مدرسة تجريبية المعلمين ومدرسة السادات الإبتدائية بحضور جمال الغريب مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية، وقام الوفد بتوزيع الكراسات على بعض تلاميذ المدرستين .

وأوضح رمضان عبد الحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن مشاركة جهاز الشرطة فى إضفاء روح البهجة والفرحة لأبنائنا التلاميذ فى بداية النصف الثانى من العام الدراسى يؤكد الدور العظيم الذى يقدمه رجال الشرطة، كما قدم الشكر لجهاز الشرطة رمز الوفاء والتضحية والعطاء الزاخر والدور الذى يقدمه رجال الشرطة فى خدمه مصر ليلا ونهارا لتبقى مصر الغالية واحة للأمن والأمان وموطن دائم للاستقرار والطمأنينة .

يذكر أنه إلتزم مليون و133 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية فى 3060 مدرسة على مستوى محافظة الشرقية، فى اليوم الأول من النصف الدراسى الثاني، وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه وتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسية ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب .

وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب (1)
وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب

 

وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب (2)
وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب

 

وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب (3)
وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب

 

وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب (4)
وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب

 

وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب (5)
وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب

 

وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب (6)
وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب

 

وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب (7)
وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب

 

وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب (8)
وفد ضباط مديرية امن الشرقية أثناء توزيعه الكراسات على الطلاب

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

جهاز الشرقية

بداية الترم الدراسي الثانى

مديرية التربية والتعليم الشرقية

مديرية من الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. انتظام الدراسة بكليات جامعة الأزهر.. ندوات توعوية من مخاطر فيروس كورونا.. غرف عزل بالمدينة الجامعية.. عمداء الكليات يستقبلون الطلاب بالورود.. ورئيس الجامعة يعلن عن ملتقى توظيفى قريبًا

الأحد، 09 فبراير 2020 05:00 م

انتظام الدراسة بمدارس بئر العبد بشمال سيناء

الأحد، 09 فبراير 2020 12:17 م

فيديو وصور.. محافظ مطروح ونائبه يتابعان انتظام الدراسة مع بداية للفصل الدراسى الثانى

الأحد، 09 فبراير 2020 11:24 ص

قيادات التعليم تتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى وتوجه بانضباط الدراسة ..صور

الأحد، 09 فبراير 2020 10:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

فيلم Parasite يحصد 4 جوائز ويحقق الرقم القياسى فى حفل الأوسكار 2020

فيلم Parasite يحصد 4 جوائز ويحقق الرقم القياسى فى حفل الأوسكار 2020

البرازيل تسحق الأرجنتين 3-0 وتأهل الثنائي إلى أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو وصور

البرازيل تسحق الأرجنتين 3-0 وتأهل الثنائي إلى أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو وصور

طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على موقع غربى خان يونس جنوب غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على موقع غربى خان يونس جنوب غزة

قطع المياه اليوم عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

قطع المياه اليوم عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة