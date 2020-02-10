صور .. سياح ألمانيا يزورون المعالم الأثرية بأبيدوس فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

استقبلت محافظة سوهاج، فوج سياحي يضم 71 سائحاً أجنبياً، لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة، وكلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتنسيق بين الوحدات المحلية، والجهات الأمنية، والسياحة، والآثار لاستقبال الأفواج، مشيرا إلى أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية المهمة من مختلف العصور التاريخية، بالإضافة إلى الصناعات اليدوية والتراثية بالمحافظة ومن أهمها المشغولات النسيجية، وحرير أخميم الشهير، والتلي .

وأوضح أسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بديوان عام المحافظة أن الفوج ضم 71 سائحا ألمانيا، لافتاً إلى أنه تم استقبالهم بالمرسى السياحي بالبلينا، حيث زاروا المعالم الأثرية بأبيدوس، ومعبد الملك سيتي الأولـ مشيرا إلى أنهم توجهوا إلى مدينة سوهاج وقاموا بجولة حرة بكورنيش النيل الشرقي.

كانت محافظة سوهاج قد استقبلت فوج سياحى ضم 56 سائحاً أجنبياً، لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة، ووجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بأهمية التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، والجهات الأمنية، والسياحة، والآثار لاستقبال الأفواج بمرسى البلينا السياحي، مشيرا إلى أن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية حيث انها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية المهمة من مختلف العصور التاريخية .

وأوضح أسامة المصرى مدير عام إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، أن الفوج ضم 56 سائحا ألمانيا، لزيارة متحف سوهاج القومي، مشيرا إلى أن الفوج قام بجولة سياحية بمدينة ناصر والكورنيش الشرقي، حيث يستكمل الفوج جولته اليوم بزيارة المعالم الأثرية بقرية عرابة أبيدوس بمركز ومدينة البلينا.

وأشار إلى أنه تم استقبال الفوج السياحى بمرسى ناصر السياحى بمدينة سوهاج، حيث تم الترحيب بهم بأعلام مصر، وتقديم كتيبات سياحية لهم عن محافظة سوهاج، حيث تم الترحيب بهم بأعلام مصر، وتم تقديم كتيبات سياحية لهم عن محافظة سوهاج.



استقبال فوج سياحي ألماني



استقبال فوج سياحي ألماني