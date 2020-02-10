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صور.. دورى فى كرة القدم الخماسية بختام "لأنى رجل" بالإسكندرية

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:27 ص
صور.. دورى فى كرة القدم الخماسية بختام "لأنى رجل" بالإسكندرية جانب من الختام
الإسكندرية - جاكلين منير

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اختمم المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية ، مبادرة "لأني رجل" ، وذلك بفعاليات دور المجموعات  لدورى "لأنى رجل" لكرة القدم الخماسية ، الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حتى نهاية الشهر  الجارى بمشاركة ال32  فريق مقسمة إلى 8 مجموعات فى محافظات"القاهرة – الاسكندرية – دمياط – بورسعيد –الإسماعيلية – المنيا –أسيوط – أسوان".

وصرحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ، فى بيان صادر اليوم، أن مجموعة محافظة الإسكندرية  تضمنت 6 مباريات بين فرق محافظات الإسكندرية ومرسي مطروح والبحيرة وكفر الشيخ ، حيث حقق فريق محافظة البحيرة  فوزاً على فريق محافظة مرسي مطروح  بعدد نقاط "3" ، فيما حقق فريق محافظة كفرالشيخ فوزاً على فريق محافظة الإسكندرية بعدد نقاط (3) فيما تحقق التعادل بين فريقى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة  بعدد نقاط " 1" ، ثم حقق فريق محافظة الإسكندرية فوزاً على فريق محافظة مرسي مطروح بعدد نقاط " 3" ، ثم حقق فريق محافظة البحيرة فوزاً على فريق محافظة الإسكندرية بعدد نقاط "3" ، وأخيراً فاز فريق محافظة كفرالشيخ على نظيره فريق محافظة مرسي مطروح بعدد نقاط "3"، والصاعد فريق محافظة البحيرة بفارق عدد الأهداف.

كما إشتملت الفاعليات اليوم لقاءات فرديه قام بها فريق العمل من الشباب المتطوع  بالمجمع النظري  بالجامعة، وهدفت إلى توعية الشباب بأهمية دور المرأة فى المجتمع وضرورة مشاركتها فى أمور حياتها اليومية ودعمها، وتتضمن الرسائل دعم الرجال والشباب للمراة فى العمل ، التعليم، وممارسة الرياضة ،المشاركة فى الأعمال المنزلية ، المشاركة فى تربية الأطفال والتعامل مع المرأة فى بيئة العمل باحترام ، التوعية بأضرار ختان الاناث، والتوعية بعقوبة التحرش.

وأضافت مقررة الفرع أن الحملة اليوم إستهدفت 1138 من الرجال والسيدات والجمهور واللاعبين وتوعيتهم برسائل الحملة وتوعية الشباب بأهمية دور المرأة فى المجتمع و ضرورة مشاركتها فى أمور حياتها اليومية ودعمها.

والجدير بالذكر أن، أصحاب المراكز الأولى فى8 مجموعات للمشاركة فى الأدوار النهائية التى ستقام فى محافظة القاهرة.

الفاعليات
الفاعليات
 
جانب من الختام_1
جانب من الختام
 
جانب من الدورى
جانب من الدورى

 

 


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