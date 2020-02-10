صور.. انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

انطلقت اليوم الاثنين، مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية بمحافظة البحيرة والتى تأتى تحت شعار "جيل بكره يكبر بصحة ".

وقام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتفقد أعمال المبادرة بمدرسة السيدة زينب الابتدائية بدمنهور وتفقد حجرة الفحص، حيث يتم أعمال فحص التلاميذ بالحملة كما تفقد أعمال التوعية التى يتم تنفيذها بمكتبة المدرسة للتلاميذ قبل وبعد الفحص للتوعية بأهمية وأهداف الحملة والتغذية السليمة وكيفية الحفاظ على صحتهم.

وأكد محافظ البحيرة أن المبادرة تأتى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر فبراير الجارى طلاب جميع المدارس بالمدن وعددهم 195 ألفا و225 تلميذا وتلميذة بإجمالى عدد 302 مدرسة وذلك بمعرفة فرق عمل التأمين الصحى بالبحيرة.

وأضف المحافظ، أن المرحلة الثانية بالمدارس الابتدائية بالريف من خلال فرق عمل مديرية الصحة خلال الفترة من أول مارس وحتى نهايته وتستهدف عدد 1490 مدرسة بإجمالى عدد 675 ألفا و414 تلميذا وتلميذة ليصبح إجمالى عدد الطلاب المستهدفين خلال المبادرة بجميع المدارس الابتدائية بدائرة المحافظة 870 ألفا و639 تلميذا وتلميذة بإجمالى عدد 1792 مدرسة ابتدائى.

من جانبه أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا، وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها وكذلك الكشف عن مرض التقزم أو قصر القام ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تتضمن الكشف عن مرض سمنة الأطفال ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وأوضح الدكتور وليد جمال مدير التأمين الصحى بالبحيرة أنه فى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحى للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة ، مضيفا انه سيتم متابعة الاطفال المصابين اثناء و بعد الحملة حتى يتم شفائهم تماما.

من الجدير بالذكر أن مدرسة السيدة زينب قد شهدت خلال الفصل الدراسى الاول أعمال صيانة شاملة لها وتم انتظام الدراسة بها بعد الانتهاء من تلك الاعمال مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق الماضى.

وشهد الافتتاح الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و الدكتور وليد جمال مدير عام فرع البحيرة للتأمين الصحى والدكتور خالد الصماد مدير ادارة بندر دمنهور التعليمية.



انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة



انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة



انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة



انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة