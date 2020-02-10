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شاهد.. حطام القمر الصناعى الإيرانى "ظفر" بعد فشل عملية إطلاقه

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:22 ص
شاهد.. حطام القمر الصناعى الإيرانى "ظفر" بعد فشل عملية إطلاقه حطام القمر الصناعى
وكالات الأنباء

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نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعى صورا قالوا إنها لقطع من حطام القمر الصناعى "ظفر" والصاروخ الحامل له، الذى أعلنت طهران أمس الأحد سقوطه فى المحيط الهندى بعد فشل عملية إطلاقه.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال وزير الاتصالات الإيرانى محمد جواد آذرى جهرمى، إن القمر سقط فى المحيط الهندى بعد دقائق من إطلاقه من محطة الإمام الخمينى الفضائية فى محافظة سمنان شرقى طهران.

وتحدث سكان فى منطقة سرجنكل بإقليم سيستان وبلوشيستان فى جنوب شرقى البلاد عن سماع أصوات مدوية، يحتمل أن تكون لسقوط القمر الصناعى والصاروخ الناقل له.

وأكد مساعد حاكم الإقليم للشؤون العسكرية والأمنية أنه من المرجح أن تكون القطع التي عثر عليها السكان عائدة إلى بقايا القمر الصناعى، مضيفا أنها سقطت فى منطقة غير مأهولة.

القمر الصناعى
القمر الصناعى

 

حطام القمر الصناعى الايرانى
حطام القمر الصناعى الايرانى

 

حطام القمر الصناعى
حطام القمر الصناعى

 

حطام
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