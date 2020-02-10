سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة إسنا: مواصلة الموجة الـ 15 للإزالات بتنفيذ 7 حالات تعدى بحاجر كومير

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:00 ص
رئيس مدينة إسنا: مواصلة الموجة الـ 15 للإزالات بتنفيذ 7 حالات تعدى بحاجر كومير إزالة تعديات - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى منطقة الوحدة المحلية لحاجر كومير، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

ومن جانبه قال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إن مجهودات تلك الحملة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي إستمراراً لموجة الإزالة حفاظاً على أملاك الدولة لاسترداد حق الشعب، حيث تم إطلاق حملة برئاسة عبد الرحيم طايع نائب مركز ومدينة إسنا، والمحاسب عبد النعيم مدني رئيس الوحدة المحلية بكومير والإدارة الهندسية، وبالتنسيق مع القيادات الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء اللواء طارق داوود، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حيث تمت إزالة عدد 7 حالات على أملاك الدولة، وذلك داخل نطاق الوحدة المحلية بكومير بناحية حاجر كومير، وتم إزالة حاله في المهد وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سيد سليمان، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

اخبار مصر اليوم

مدينة اسنا

الموجة 15 لازالة التعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة