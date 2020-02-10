رئيس مدينة إسنا: مواصلة الموجة الـ 15 للإزالات بتنفيذ 7 حالات تعدى بحاجر كومير

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى منطقة الوحدة المحلية لحاجر كومير، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

ومن جانبه قال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إن مجهودات تلك الحملة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي إستمراراً لموجة الإزالة حفاظاً على أملاك الدولة لاسترداد حق الشعب، حيث تم إطلاق حملة برئاسة عبد الرحيم طايع نائب مركز ومدينة إسنا، والمحاسب عبد النعيم مدني رئيس الوحدة المحلية بكومير والإدارة الهندسية، وبالتنسيق مع القيادات الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء اللواء طارق داوود، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حيث تمت إزالة عدد 7 حالات على أملاك الدولة، وذلك داخل نطاق الوحدة المحلية بكومير بناحية حاجر كومير، وتم إزالة حاله في المهد وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سيد سليمان، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.