رئيس جامعة بنى سويف يلزم الطلاب ارتداء مهمات الوقاية الشخصية بالمعامل

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على عدم السماح للطلاب بدخول المعامل البحثية بالكليات العملية إلا بارتداء مهمات الوقاية الشخصية المناسبة وعدم التحرك بها خارج حدود المكان المخصص، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، بحضور الدكتورة إنجي هاني مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية وأعضاء الاجتماع.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة التزام كافة العاملين بمعايير السلامة والصحة المهنية من أجل الحفاظ علي بيئة عمل آمنة داخل الجامعة مع رصد واستمرارية تطوير وتقييم الأداء للتأكد من كفاءة الأنظمة المطبقة الحالية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .

كما ناقش رئيس الجامعة آليات التزام العاملين من عمال النظافة والطباخين وفنيي المعامل والكهرباء واللحام والدهانات وعمال الحدائق بمهمات الوقاية الشخصية، وتخصيص عاملين للعمل على المصاعد بكافة الكليات والقطاعات المختلفة.

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن إطلاق منظومة ميكنة وحدة السيارات لمنصة اليكترونية لحجز مواعيد السفر من وإلى الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تفعليها بداية من الفصل الدراسي الثاني ويأتي هذا فى إطار خطة التحول الرقمي للجامعة واستعدادات وحدة تطوير المشروعات واللجنة العليا لتطوير البرامج بذراعها المعتمدة حديثا بقرار وزاري " وحدة تطوير البرمجيات" والفريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه من خلال هذه المنصة يمكن إتاحة خطوط السير وبيانات السيارة والسائق ومواعيد التحرك لتسهيل وصول أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة وتذليل كافة الصعوبات أمامهم ومن أجل وصولهم بسهولة ويسر، وتم إتاحتها على الرابط www.cars.bsu.edu.eg ليتمكن اعضاء هيئة التدريس من الدخول إليه وتسجيل بياناتهم.

وأكد الدكتور منصور أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدارسى الثاني من حيث صيانة المدن الجامعية وإمدادها بالتجهيزات الفنية ومستلزمات الإعاشة، وإجراءات السلامة؛ لتوفير مناخ ملائم للطلاب وصيانة القاعات والمباني والأجهزة، وتجهيزات المعامل والمكتبات داخل المعاهد والكليات، والانتهاء من الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني للأقسام العلمية والبرامج الجديدة وإعلانها للطلاب عبر المواقع الإلكترونية للكليات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل منهم.