سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 08:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أندونيسيا يدعو لإقامة شراكة أوثق بين بلاده واستراليا

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:06 ص
رئيس أندونيسيا يدعو لإقامة شراكة أوثق بين بلاده واستراليا الرئيس الأندونيسى جوكو ويدودو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الرئيس الأندونيسى جوكو ويدودو اليوم الاثنين إلى إقامة شراكة أوثق بين بلاده واستراليا، مشيرا إلى أن القيم الديمقراطية المشتركة بين الجانبين مهددة باقتصاد عالمى غير واضح الملامح. وقال ويدودو إن أندونيسيا - التى يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة - من المتوقع أن تصبح رابع أكبر اقتصاد فى العالم بحلول عام 2050.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن دعوة ويدودو جاءت خلال كلمته التي ألقاها أمام البرلمان الاسترالي خلال زيارته الحالية لكانبرا.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن مسئولين من أندونيسيا واستراليا قد وقعوا في وقت سابق على وثائق تدعم التجارة الحرة الثنائية التي تعمق الروابط واسعة النطاق بين الدولتين الجارتين، مشيرة إلى أن الحكومة الاسترالية تحاول تقليل اعتمادها الاقتصادي بشكل كبير على الصين.
من جانبه، توقع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أن تصبح أندونيسيا واحدة من الاقتصادات البارزة في العالم خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.
وقال موريسون إن اتفاقية التجارة الحرة متعددة الأوجه والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من هذا العام ستكون مفيدة للجانبين.
كما أعرب موريسون عن امتنانه لأندونيسيا لإرسالها مهندسين عسكريين وأطقم طواريء للمساعدة في إعادة البناء بعد حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها استراليا.


إندونيسيا

جوكو ويدودو

الرئيس الأندونيسى

أستراليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

فيلم Parasite يحصد 4 جوائز ويحقق الرقم القياسى فى حفل الأوسكار 2020

فيلم Parasite يحصد 4 جوائز ويحقق الرقم القياسى فى حفل الأوسكار 2020

البرازيل تسحق الأرجنتين 3-0 وتأهل الثنائي إلى أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو وصور

البرازيل تسحق الأرجنتين 3-0 وتأهل الثنائي إلى أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو وصور

طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على موقع غربى خان يونس جنوب غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على موقع غربى خان يونس جنوب غزة

قطع المياه اليوم عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

قطع المياه اليوم عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة