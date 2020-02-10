رئيس أندونيسيا يدعو لإقامة شراكة أوثق بين بلاده واستراليا

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دعا الرئيس الأندونيسى جوكو ويدودو اليوم الاثنين إلى إقامة شراكة أوثق بين بلاده واستراليا، مشيرا إلى أن القيم الديمقراطية المشتركة بين الجانبين مهددة باقتصاد عالمى غير واضح الملامح. وقال ويدودو إن أندونيسيا - التى يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة - من المتوقع أن تصبح رابع أكبر اقتصاد فى العالم بحلول عام 2050.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن دعوة ويدودو جاءت خلال كلمته التي ألقاها أمام البرلمان الاسترالي خلال زيارته الحالية لكانبرا.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن مسئولين من أندونيسيا واستراليا قد وقعوا في وقت سابق على وثائق تدعم التجارة الحرة الثنائية التي تعمق الروابط واسعة النطاق بين الدولتين الجارتين، مشيرة إلى أن الحكومة الاسترالية تحاول تقليل اعتمادها الاقتصادي بشكل كبير على الصين.

من جانبه، توقع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أن تصبح أندونيسيا واحدة من الاقتصادات البارزة في العالم خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.

وقال موريسون إن اتفاقية التجارة الحرة متعددة الأوجه والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من هذا العام ستكون مفيدة للجانبين.

كما أعرب موريسون عن امتنانه لأندونيسيا لإرسالها مهندسين عسكريين وأطقم طواريء للمساعدة في إعادة البناء بعد حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها استراليا.