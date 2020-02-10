كما تتضمن مذكرة التفاهم تنظيم دورات وورش عمل للكوادر المعنية، وتبادل التشريعات والبحوث والدراسات والدوريات، وإعداد وتحديث آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، وبحث سبل إعداد وتنظيم قواعد البيانات، وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات، ودراسة التحديات التي قد تواجه منع الفساد ومكافحته والنظر في إبرام اتفاقية في إطار تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.