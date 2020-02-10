حزب داوود أوغلو يدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بتركيا فى مايو 2021

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب رئيس حزب المستقبل التركي سلجوق أوزداج، أكد أن تركيا ستشهد انتخابات مبكرة خلال شهر مايو أو نوفمبر لعام 2021، وإن معدل التصويت لحزب العدالة والتنمية تراجع بنسبة 30%، متابعا: "يقال إن لدينا دعمًا بنسبة تتراوح من 4 إلى 9%، ودعم العدالة والتنمية انخفض ليصل إلى 30%، نرى أن حزب العدالة والتنمية بدأ يخسر الكثير من الأصوات التي أصبحت تدعم حزب المستقبل.

وتابع نائب رئيس حزب المستقبل التركي، أن حزب المستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، يحصل على أكبر عدد من المنفصلين عن حزب العدالة والتنمية، فيما ينضم بعضهم لحزب الشعوب الديمقراطي ويليه حزب الحركة القومية، مشيرا إلى أن المواطن التركي لديه تخوفات من استمرار أردوغان في السلطة.

وأضاف نائب رئيس حزب المستقبل التركي: "المواطن التركى يشعر بخوف كبير من السلطة في الشارع، ولكنه لا يشعر به داخل منزله ولا في صندوق الاقتراع، فقد حطمت قناة فوكس رقما قياسيا في متابعة البرنامج الذي استضاف رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، فالمواطنون لا يخافون عندما يقولون أرائهم وهم في المنزل أو أثناء التصويت، وهذا ما رأيناه في انتخابات المحليات في 31 مارس و23 يونيو الماضيين.

وأشار "أوزداج" إلى أن إجراء انتخابات مبكرة بات قريبًا، قائلا: "هناك انتخابات مبكرة ستشهدها تركيا إما في مايو أو نوفمبر من العام الجاري 2021، لأن تركيا أصبحت تواجه حاليًا أزمات عديدة، وأكبرها هي النظام الرئاسي الذي بات زواله نقطة البداية لحل جميع المشكلات والأزمات التي تشهدها تركيا".

وكان موقع تركيا الآن، قال إن أحد مؤسسي حزب المستقبل التركي، الذي أسسه رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو، أتيان ماهتشوبيان، أجاب على العديد من الأسئلة فيما يتعلق بالأهداف السياسة للحزب، والفرق بينه وبين حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث قال ماهتشوبيان، الذي أجاب على أسئلة شيرين بايزين، الصحفية بجريدة T24، إن طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تخطت الحدود، وأنه لن يتراجع عن ذلك.