سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب الكتائب اللبنانية يعلن مقاطعة نوابه جلسات الثقة النيابية للحكومة الجديدة

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:00 ص
حزب الكتائب اللبنانية يعلن مقاطعة نوابه جلسات الثقة النيابية للحكومة الجديدة البرلمان اللبنانى
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامى الجميل، أن الكتلة النيابية للحزب ستقاطع جلسات الثقة النيابية للحكومة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، والتى ستعقد على مدى يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، معتبرا أن الحكومة الجديدة هى صورة طبقة الأصل من الحكومة السابقة التى أسقطتها الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 4 شهور.

وقال رئيس حزب الكتائب اللبنانية – فى مؤتمر صحفى عقده الأحد – إن الكتلة النيابية للكتائب لا يمكن أن تعطى الثقة لحكومة ليست إلا استمرارا للحكومة السابقة حيث شُكلت وفق نهج المحاصصة التقليدي، كما أنه تبين أنها ستعتمد نفس النهج الاقتصادى بعدما تبنت موازنة 2020 التى أعدتها الحكومة السابقة المستقيلة.

وأشار إلى أن السلطة السياسية فى لبنان لا تريد أن تُصغى إلى صوت الناس "ومنفصلة كليا عن هموم المواطنين ومصالحهم ولا تعمل سوى لتحقيق مصالحها الخاصة، وسلمت قرار الدولة وعملت ضمن مصالح ضيقة وصفقات أوصلت البلاد إلى الانهيار الاقتصادى والعزلة الدولية، إذ لا أحد فى ظل هذه الظروف يقف إلى جانبنا". على حد قوله.

وأضاف: "فى هكذا وضع أصبح حضور جلسات الثقة النيابية هو تشريع للنهج السابق وضرب لإرادة الشعب المنتفض من أجل مستقبل أفضل.. أمام هكذا مشهد لا يمكن إلا أن نكون الى جانب الناس".. مشيرا إلى أن الحل للأزمة السياسية الراهنة التى يمر بها لبنان، يكون بتقصير ولاية المجلس النيابى وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، باعتبار أن المجلس الحالى سيعيد إنتاج نفس الحكومات التى انتفض عليها الشعب اللبناني.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، ستعرض على مجلس النواب يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بيانها الوزارى الذى يتضمن خطط واستراتيجيات عمل مجلس الوزراء، وذلك فى سبيل نيل الثقة النيابية.

وكان حزب القوات اللبنانية قد أعلن أن كتلته النيابية ستحضر جلسات مناقشة البيان الوزارى فى البرلمان، غير أن نواب "القوات" سيحجبون الثقة عن الحكومة الجديدة، وهو ذات الموقف المُرجح أن يتخذه نواب تيار المستقبل والحزب التقدمى الاشتراكي، حيث تفيد المؤشرات إن الحكومة ستنال الثقة النيابية بأصوات ضئيلة ستكون قاصرة على نواب تحالف قوى الثامن من آذار السياسى الذى يتزعمه حزب الله.

 


حزب الكتائب اللبنانية

لبنان

أخبار لبنان

مقاطعة النواب اللبنانيين

جلسات الثقة النيابية

الحكومة اللبنانية الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة