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حبس عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة فى المرج 4 أيام

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:01 م
حبس عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة فى المرج 4 أيام متهمين- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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امرت نيابة شرق القهرة الكلية بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة 5 آلاف قرص مخدر و775 جراما من الحشيش بمنطقتى المطرية والمرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً مفادة نجاح قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط ا ش م، 36 سنة، عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة المطریة والسابق اتهامه في القضیة رقم 10496 لسنة 2007م المطریة"مشاجرة وضرب حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 5000 قرص مخدر، 55 آلف جنيه، هاتف محمول، كتر، وبمواجھته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.
 
كما تمكن رجال المباحث من ضبط ا س، 28 سنة، عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة المرج غیر المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسابق اتھامھ في قضیتین آخرھما 25317 لسنة 2016م المرج " مخدرات " حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمیة من الحشیش المخدر وزنت 775 جراما، 1000 جنيه، وبمواجهته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غیر المشروعة .
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيقات . 
 
وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة : 
 
أولا:
 
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
 
 
 

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