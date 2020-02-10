تمويل 19 مشروع لشباب الخريجين بمركز الخارجة بـتكلفة 16 مليون جنيه

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلن المهندس مجدى حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن توفير 45 فرصة عمل من خلال تمويل 19 مشروعًا بتكلفة 16 مليون و 81 ألف جنيه من خلال برنامج "مشروعك" على مدار الشهر الماضي، مؤكدا أن الوحدة المحلية تدعم كل الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتعمل على خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وأوضح أن هذا الدعم انعكس إيجابيًا على بعض المشروعات والتى استطاعت أن تنمو بشكل كبير وتتحول من مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة وكبيرة تضم الكثير من العمالة منها مشروعات معارض موبيليا، محلات بيع مواد غذائية، أكشاك، صيدليات، كافيتريات، أعلاف، مكاتب مقاولات، مشروعات منزلية.

أضاف الطماوى إن تجربة مشروعك شجعت العديد من الشباب على تحقيق أحلامهم من خلال توفير الدعم اللازم لهم، مضيفًا أن الباب مفتوح أمام الجميع للتقدم بطلب التمويل اللازم لمشروعاتهم.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أطلقت برنامج " مشروعك" عام 2016، لتمويل مشروعات صغيرة للشباب عن طريق قروض بفائدة 5% لتوفير فرص عمل عن طريق الوحدات المحلية فى المحافظات.

وفى سياق آخر أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، يوسف محمد مرزوق، اليوم الإثنين، عن تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على قطع سكنية بتقسيمات الشباب بقرى الكفاح.

أكد يوسف، تلقى طلبات 350 مواطنًا للحصول على أراضى بقرية أبو بكر، و600 آخرين بقرية عثمان بن عفان، حيث إن القريتين تابعتين للوحدة المحلية لقرى الكفاح.

وأضاف، أن الوحدة المحلية تفحص حاليا طلبات المتقدمين تمهيدًا لإعلان أسماء المستفيدين وتسيمها لهما، بواقع 200 متر مربع، ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بتوفير سكن مناسب لأبناء القري، تنفيذا لتوجيهات محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، بتوفير أراضى للشباب تصلح مساكن وقابلة للزراعة كفرص عمل لهم.

ولفت إلي، أنه لن يجرى تسليم الأراضى للمنتفعين، الا بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها، من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، وذلك من خلال بروتوكول مع جمعية تنمية المجتمع المحلى لقرى الكفاح، فى توصيل المرافق لهذه القطع من الأراضي.