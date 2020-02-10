تعليم وصحة الدقهلية يقودان حمله للتوعية والوقاية من الأمراض المعدية بالمدارس

الدقهلية فريق المحافظات

حرص على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على تفعيل برتوكول التعاون اليوم مع الصحة بزيارة مدرستين بإدارة غرب المنصورة التعليمية،ومدرسة متولى الشعراوى الابتدائية ومدرسة شجرة الدر الاعدادية،ورافقه فى الزيارة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية و يحي باشا مدير إدارة غرب التعليمية،والدكتورة لمياء محمد للاطمئنان على الاستعدادات داخل المدارس ومدي تطبيق الاشتراطات الصحية.

وقد عقدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة والسكان، برعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك لمواجهة الامراض المعدية، وتفعيل الاجراءات الوقائية.

وأشار عبد الرؤوف إلى أن الهدف من الحملة هى التوعية وطرق الوقاية من الأمراض المعدية، واتباع الأساليب الصحية السليمة والإرشادات التى يجب اتباعها وتنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المؤسسة التعليمية والتهوية الجيدة للفصول والحمامات والاهتمام بالنظافة العامة، والتأكيد على الاهتمام بصحة البيئة المدرسية، والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية وتوقيع الكشف الطبى فى حالة الاشتباة.

وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، على ضرورة تطبيق طرق الوقاية واتباع الأساليب الصحيحة والنظافة الشخصية واكد وكيل التعليم على الاهتمام بنظافة الحمامات ووضع المطهرات داخلها وشدد على التهوية الجيدة بالفصول وضرورة وجود الزائرة الصحية بالمدرسة اعتبار من بداية اليوم حتى نهايته

و توجه كلا من عبد الرؤوف ومكى إلى مدرسة الشعراوى وشجرة الدر الإعدادية بنات وعلق عبد الرؤوف ومكى الملصقات بجميع أنحاء المدرستين وتم عمل لقاء مع طلبة المدرسة وشرحا طرق الوقاية من الأمراض والإرشادات الوقائية اللازمة وتزامن وجود حملة 100 مليون صحة بمدرسة الشعراوى التابعة للتأمين الصحى. يذكر أن جميع الطلاب بمدارس محافظة الدقهلية، انتظموا منذ الأمس فى العملية التعليمية، بجميع المراحل مع بداية الدور الثاني، بعد الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الدور الأول.