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تشخيص إصابة أكثر من 100 جندى أمريكى بصدمات دماغية جراء هجوم إيرانى

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:50 م
تشخيص إصابة أكثر من 100 جندى أمريكى بصدمات دماغية جراء هجوم إيرانى هجوم ايرانى فى العراق
رويترز

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قال مسؤولون أمريكيون لرويترز ، اليوم الاثنين ، إن الجيش الأمريكي ، يستعد لإعلان زيادة تتجاوز الخمسين بالمائة في عدد حالات الإصابة بالصدمة الدماغية جراء هجوم صاروخي إيراني على قاعدة في العراق الشهر الماضي.

وقال مسؤول -طلب عدم نشر اسمه - إن عدد حالات الإصابة بالصدمة الدماغية تجاوز 100 حالة. وكان الجيش أعلن الشهر الماضي أن عدد الحالات 64 فقط.

وأحجمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن التعليق.

من جهة أخرى ، أكد مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق فى الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، وقال جبريال صوما وهو عضو المجلس الاستشارى لترامب، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، "إنه طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعنى لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق فى الوقت الحاضر"، مضيفا أن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد داعش.
 
وكان مراسل قناة "سكاى نيوز"، قد ذكر فى وقت سابق، أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من 15 قاعدة عسكرية فى العراق، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.
 
و من جهته نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق اللواء تحسين الخفاجى اليوم الاثنين، تقديم ثلاث دول من التحالف الدولى طلب انسحاب قواتها من البلاد، وقال الخفاجى ـ فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن "الأنباء التى أفادت بأن ثلاث دول هى فرنسا وألمانيا وأستراليا طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمنى لسحب قواتها من العراق، عارية تماما عن الصحة"، داعيا إلى ضرورة توخى الدقة والحذر فى نقل المعلومات واعتمادها من المصادر الرسمية.
 
 
 

 


ايران

أمريكا

هجوم ايرانى

العراق

صدمات دماغية

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