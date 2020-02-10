سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تشجيعا للعودة لوطن الأباء ..تعرف على برنامج "عودة الأبناء" الروسى

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:14 م
تشجيعا للعودة لوطن الأباء ..تعرف على برنامج "عودة الأبناء" الروسى عودة الأبناء لوطنهم
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت العديد من الدول بتشجيع المهاجرين إلى العودة لوطنهم الأم أو التاريخي، من خلال برامج خاصة تمنح هؤلاء الراغبين الكثير من الامتيازات، إلى جانب ظهور رغبة متنامية لدى هؤلاء المهاجرين في العودة إلى أرض أسلافهم.

تعتبر روسيا من الدول التي تملك برامج خاصة تتعلق بالأشخاص الذين يودون العودة إلى وطن أسلافهم، وبدأ العمل بالبرنامج المعروف باسم "عودة الأبناء" منذ العام 2006. والذى يهدف لإعادة المواطنين الذين غادروا البلاد بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، والراغبين بالعودة إلى وطنهم التاريخى.

وفي مقابلة لوكالة"سبوتنيك"، تحدثت ماريا التى انتقلت مع أسرتها إلى روسيا، قادمة من أوكرانيا فى عام 2014، بعد اندلاع الأعمال القتالية في دونباس، عن عملية العودة، فى الوقت الذى تعيش فيه حاليا فى إقليم كراسنويارسك.

قالت ماريا: "لقد اشتركنا فى هذا البرنامج منذ العام 2014، بمجرد وصولنا للأراضى الروسية، قدمنا جميع الوثائق والمستندات المطلوبة لهذا البرنامج، لنحصل في البداية على مسكن مؤقت، فى إحدى القرى بإقليم كراسنويارك، ثم انتقلنا بعدها إلى المدينة".

وأضافت: "حصلنا على تصريح الإقامة المؤقتة، وبالاعتماد على هذه الوثيقة تم توظيفنا، لنحصل على نفس الميزات التي يحصل عليها المواطنون الروس العاديون، مع خصم في الضرائب يصل لـ13 في المائة، وأنا بطبيعة الحال مدرسة ولم أجد أي مشاكل في الحصول على عمل".

وتابعت قائلة: "في يناير 2015، تقدمت عائلتنا بطلب الحصول على الجنسية الروسية، وحصلنا على الجنسية في صيف العام التالي، بسبب بعض الإجراءات القانونية التي صاحبت تغيرنا لمكان الإقامة".

وتحدثت ماريا عن الدعم الذي تم تقديمه، قائلة: "بموجب البرنامج يتم دفع مبلغ 10 آلاف روبل لكل فرد، و20 ألف روبل لصاحب الطلب مرة واحدة، ومن حيث المبدأ فإن هذه المبالغ تساعد بشكل جيد".

وأضافت: "في البداية لم يتم منحنا سكنا. وحتى العام 2017، قمنا بالاستئجار على نفقتنا الشخصية، ليتم لاحقا تقديم مسكن كطالب للعودة إلى الوطن، من قبل الإدارة الإقليمية".

وتحدثت ماريا عن عدم وجود أي صعوبات في التكيف مع البلد الجديد، كون اللغة الروسية هي المتداولة وكونهم عاشوا في وقت سابق في دونباس بالقرب من الحدود الروسية.

وأضافت بأنه لم يكن هناك أي مشاكل في التكيف، ولديهم جيران ودودون ومستعدون دائما لتقديم المساعدة.

 

 


روسيا

عودة الأبناء

الاتحاد السوفيتى

الجنسية الروسية

وطن الاباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة