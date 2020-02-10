سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: سأتواجد فى نيو هامبشير لتجمع انتخابى ضخم..ويسخر من الديمقراطيين

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:52 م
ترامب: سأتواجد فى نيو هامبشير لتجمع انتخابى ضخم..ويسخر من الديمقراطيين دونالد ترامب
كتبت ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتواجد في مانشستر، بنيو هامبشاير اليوم الاثنين، لحضور تجمع انتخابى ضخم.

وسخر من الديمقراطيون، قائلا:"مازالوا ينتظرون نتائج ولاية أيوا".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر اليوم الاثنين :"سأكون في مانشستر، نيو هامبشاير، الليلة لحضور تجمع كبير، نريد زعزعة وهز الديمقراطيين قليلا، لديهم صفقة مملة حقا تجرى الآن، لا يزالون ينتظرون نتائج ولاية ايوا، حشود كبيرة في مانشستر!".

ترامب
ترامب

 

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، قد أكد أن الديمقراطيين، سيفقدون عقولهم وسيجنوا، بسبب نتائج الانتخابات في ولاية أيوا، قائلا:"التصويت في أيوا يعد بمثابة كارثة بالنسبة لهم".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"الديمقراطيون سيفقدون عقولهم، سوف يفعلون أي شيء، الصدق والحقيقة لا تهمهم، أنهم مصابين ومجروحين بشدة،  تصويت أيوا يعد بمثابة كارثة بالنسبة لهم".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد دافع السبت الماضى، عن قرار إقالة اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان، كبير خبراء مجلس الأمن القومى الأمريكى فى الشأن الأوكراني، والشاهد الأول من البيت الأبيض ضد الرئيس دونالد ترامب فى تحقيقات عزله بالكونجرس.

وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "إعلام الأخبار الزائفة (سي.إن.إن) و(إم.إس.دي.إن.سي) لا يزال يتحدث عن اللفتنانت كولونيل فيندمان، كما لو أننى ينبغى أن أفكر فى مدى كونه رائعا. فى الواقع، لا أعرفه، ولم أتحدث له على الإطلاق أو ألتقيه (لا أعتقد)، لكنه كان متمردا للغاية، وأبلغ عن محتوى اتصالاتى 'المثالية' بشكل غير صحيح.. لقد أُعطى تقريرا مروّعا من جانب رئيسه المباشر، الرجل الذى أبلغه، والذى أشار علنا إلى أن فيندمان لديه مشاكل فى حكمه، والإذعان لتسلسل القيادة، وتسريب المعلومات. بطريقة أخرى، (أرحل)".

وأعلن محامى فيندمان - الذى كان أول مسئول بالإدارة الأمريكية يُدلى بشهادته للكونجرس ضد ترامب فى تحقيقات عزله - إقالة فيندمان من منصبه بالبيت الأبيض، وذلك قبل أشهر من موعد انتهاء عمله معهم، موضحا أنه سيعود لعمله بالبنتاجون، كما أُقيل سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبى جوردون سندلاند، ليكون ترامب قد أقال الشاهدين الرئيسيين فى تحقيقات عزله التى انتهت بتبرئته من مجلس الشيوخ.

وكان ألكسندر فيندمان أبلغ محامى مجلس الأمن القومى الأمريكى بفحوى مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بعد ساعات من إجرائها فى 25 يوليو الماضى "بدافع الواجب"، بعدما شعر بالقلق إزاء ما جاء فى المحادثة، وفق ما قال فى شهادته، وهو ما اعتبره ديمقراطيو الكونجرس ضغطا على كييف من أجل فتح تحقيق بحق جون بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق ومنافس ترامب المحتمل فى انتخابات الرئاسة المقبلة، ونجله هانتر الذى كان يدير إحدى شركات الطاقة فى أوكرانيا.

وصوّت مجلس النواب الأمريكى (ذو الأغلبية الديمقراطية) - فى ديسمبر الماضى - لصالح اتهام ترامب بإساءة استغلال سلطته وإعاقة عمل الكونجرس، قبل أن يحيل مادتى الاتهام، الشهر الماضي، إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، والذى برّأ ترامب من التهمتين.

 

 

 


ترامب

دونالد ترامب

مانشستر

الانتخابات الرئاسية الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"أسوشيتدبرس": توقعات برفض خطة ترامب للميزانية فى عام الانتخابات

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:01 م

مايكل مورجان: ترامب يستخدم سلاح الديمقراطيين لهزيمتهم فى انتخابات الرئاسة 2020

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:54 م

"صحيفة": الديمقراطيون ينقلبون ضد بعضهم بعد "أيوا" بما يهدد فرصهم أمام ترامب

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:03 م

بعد فوزه بأول أوسكار.. براد بيت يُهدى الجائزة لأولاده وينتقد محاكمة ترامب

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:13 ص

وول ستريت: إدارة ترامب تعتزم طلب 2 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودى

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة