الموافقة على 5 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة بالسويس بقيمة 5.1 مليون دولار

السويس – فريق المحافظات

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة السويس، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وبحضور محمد أحمد عبد الله رئيس المنطقة المركزية للمنطقة الحرة، اليوم الاثنين، على إقامة 5 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة برأس مال 5.1 مليون دولار، على مساحة 3865 ألف متر مربع تقريبًا، والتى توفر ما يقرب من 236 فرصة عمل للشباب.

في أنشطة الخدمات والاستشارات الفنية واللوجستية وخدمات السلامة والصحة المهنية وتجهيز وفصل وفحص وتغليف العدسات اللاصقة الخام، وخلط وتعبئة وتغليف كافة أنواع المطهرات، وتخزين وبيع الألات والمعدات والأجهزة ومواسير الحفر، وتخزين أسطوانات الغاز ومعدات السلامة البحرية ومكافحة الحريق.

وفى الاجتماع، تم عرض 6 طلبات مقدمة من الشركات بالمنطقة الحرة متعلقة بتعديل في بعض البنود والعقود والنظام الأساسى، وإلغاء 6 موافقات سابقة لبعض مشروعات وشركات المناطق الحرة والخاصة.

كما قرر المجلس الموافقة على بعض التعديلات الخاصة لعدد 21 مشروع لتقديم والغاء وإضافة أنشطة جديدة وتجديد مدة التعاقد وترخيص مزاولة النشاط، كذلك الموافقة على بعض التعديلات لاستعادة مشروع وتحديد القيمة الايجارية للمبانى الإدارية المقترحة والخدمية بالمنطقة الحرة بعتاقة.

جاء ذلك خلال عقد الحلسة رقم 112 لمجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس كلا من اللواء خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحرالأحمر ووليد شوقي، رئيس حي عتاقة ومني سعد، مدير إدارة الاستثمار ودكتور عبد الهادي السيد، مدير عام الجمارك وأسماء مخلوف ممثلا لجهاز تنمية شمال خليج السويس وأعضاء مجلس الإدارة.

وفى وقت سابق، قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بجولة تفقدية رافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ لمتابعة أعمال التطوير والتجميل والمرافق العامة والخدمات علي مستوي الأحياء بدأها بمتابعة أعمال التطوير وإنشاء المسطحات الخضراء والحدائق العامة والرصف وساحة انتظار بمنطقة الزراير وطريق المحروسة بحي الأربعين والسويس.

كما تفقد محافظ السويس أعمال تطوير المسطحات الخضراء والأرصفة والجزيرة الوسطي بمدينة السلام 1 بحي فيصل علي طريق السويس القاهرة، مؤكدًا باستكمال الإنارة العامة لتدعيم الحدائق العامة بعدد من أعمدة الإنارة.

وتفقد "صقر"، أعمال صيانة وتدعيم خط الصرف الصحي المتجهة من الحرفيين وحتي محطة الصرف الصحي القديمة بعرب المعمل علي طريق السويس القاهرة.