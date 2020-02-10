سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المركزى الكويتى: توظيف 6001 "بدون" فى الوزارات والتعاونيات والجيش

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:57 م
المركزى الكويتى: توظيف 6001 "بدون" فى الوزارات والتعاونيات والجيش الجهاز المركزى الكويتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم الجهاز المركزى الكويتى لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس، شرحا مفصلا عن الخدمات المقدمة إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، وقال الأمين العام بالإنابة فى الجهاز، الفريق متقاعد نجيب العثمان إن ما تم إنجازه فى مجال فتح فرص التوظيف موضحا أن الجهاز المركزى أطلق آلية للتوظيف فى مارس 2012 الأمر الذى مكن من تعيين 2066 فى الوزارات والهيئات الحكومية حتى الآن، إضافة إلى 549 يعملون فى القطاع النفطى و1086 فى الجمعيات التعاونية وكذلك 2300 عسكرى من أبناء الكويتيات التحقوا بالجيش خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
 
وفى مجال إصدار الوثائق، أوضح العثمان أنه تم فى 2019 إصدار1961 شهادة ميلاد ووفاة و1402 شهادة زواج وطلاق كما أصدرت الإدارة العامة للمرور 1861 رخصة قيادة جديدة وقامت بتجديد 23723 خلال عام 2018.
 
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، قد كشف فى وقت سابق عن تضاعف عدد المقيمين بصورة غير قانونية البدون، فى الكويت بنسبة 300% خلال الفترة من 1970 إلى 1975، وقال الغانم فى مداخلته بجلسة لمجلس الأمة الكويتى "المشكلة لم نخلقها، فهى معقدة ورثناها، لأنها لا توجد مسطرة واحدة، لا أستطيع ان آخذ حالة (بدون) وأطبقها على حالات أخرى، وأخطر عدو على (البدون) هم (مدعو البدون) فيجب التمييز بين من يستحق الجنسية والهوية والوطنية ومن لا يستحقها".
 
وأوضح أن أول تعداد للـ (البدون) فى الكويت كان فى عام 1965،  حيث بلغ عددهم حينها ألفا و466 شخصا، ثم ارتفع العدد إلى 39 ألفا و461 فى عام 1970، وبالتالى إذا كان تم حل المشكلة حينها، لما وصلت إلى حالها الآن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن بداية تعقد المشكلة كانت خلال الفترة من 1970 إلى 1975، نظرا لأن الزيادة الطبيعية كانت تفترض وصول عددهم إلى 44 ألفا، لكنه أصبح 124 ألفا و85 شخصا، بزيادة بلغت نسبتها 300%.
 

الكويت

البدون

الجهاز المركزى الكويتى

مجلس الامه الكويتى

الجيش الكويتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة