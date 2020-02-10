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الكفن ينهى سلسال الدم بقرية الرحمانية قبلى فى قنا.. صور

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:37 م
الكفن ينهى سلسال الدم بقرية الرحمانية قبلى فى قنا.. صور جانب من جلسة الصلح
قنا ـ وائل محمد

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شهدت محافظة قنا جلسة صلح القودة بين عائلتى آل كحول وآل فرج بقرية الرحمانية قبلى بمدينة نجع حمادى، بحضور عشرات المواطنين.

ونقل الدكتور حازم عمر تحيات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا لطرفىّ الصلح وجميع الحاضرين مقدما شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامى السمحة وارتضائهم وسعيهم إلى الصلح داعيا الله أن يبارك هذا الصلح وان يهدى جميع المتخاصمين وان يعم الأمن والسلام والرخاء فى كافة ربوع مصرنا الحبيبة كما قدم نائب محافظ قنا شكره لأعضاء لجنة المصالحات وكبار رجال العائلات وكل من ساهم فى إتمام هدا الصلح ‪.

وقدم اللواء أشرف عطا شكره لأبناء العائلتين لقبولهم الصلح، مؤكدا على أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على كافة نواحى الحياة اليومية لأطراف الخصومة داعيا كبار العائلات والعقلاء ورجال الدين إلى أن يكون لهم دور أكبر فى حل الخلافات فى مهدها وعدم السماح بتطورها إلى خصومات ثأرية .

وخلال الصلح تبادل طرفى الخصومة التصافح والعناق مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع فيما بينهما وعدم العودة للخصومة مجددا وسط صيحات الحضور " الله اكبر ... الله اكبر " ابتهاجا بإتمام الصلح وتراضى الطرفين وطى صفحة الخلاف بينهما وفى الختام قام الدكتور حازم عمر ونائب مدير الأمن والقيادات الأمنية والدينية والشعبية بمصافحة أطراف الخصومة وقاموا بتهنئتهم بمناسبة إتمام الصلح فيما بينهم .

وحضر جلسة الصلح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا واللواء اشرف عطا نائب مدير أمن قنا واللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية واللواء أحمد عبد النظير نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال والدكتور عباس شومان رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف وعددا كبيرا من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات والقبائل، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة.

تقديم الكفن
تقديم الكفن

 

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

 

جلسة الصلح
جلسة الصلح

 

 


كفن

صلح

جلسة صلح

صلح بين عائلات

الصلح بين العائلات

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