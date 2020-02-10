القبض على 29 شخصا بسبب بيع كمامات مزيفة فى بكين

وكالات

ذكرت شرطة بكين، اليوم الاثنين، أن 29 شخصا تم القبض عليهم فى 6 قضايا منفصلة تتعلق بإنتاج وبيع كمامات مزيفة فى العاصمة الصينية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، قال مكتب الأمن العام بالمدينة، إن الشرطة قامت بتوقيف عصابتين تعملان بين المقاطعات وصادرت أكثر من 170 ألف كمامة مزيفة، وفي قضية أخرى، سلطت بلاغات من الجمهور الضوء على مخطط لبيع الكمامات عبر تطبيق الرسائل الفورية "ويتشات".

وتعد إمدادات الكمامات محدودة في العديد من المدن الصينية منذ أن أبدى وباء فيروس كورونا الجديد علامات الانتشار في أواخر يناير.

وقال متحدث باسم المكتب إنهم سوف يتخذون إجراءات صارمة ضد تصنيع وبيع المواد الطبية بطرق غير قانونية "للمساعدة في المعركة ضد الوباء وحماية الاستقرار الاجتماعى".

كانت تقارير، كشفت أن الحكومة الصينية طورت تطبيقا جديدا بالتعاون مع شركة تكنولوجية، لتحذير المستخدمين عندما يكونون فى خطر التقاط فيروس "كورونا"، الذى أودى بحياة أكثر من 900 شخص، وأوضحت وكالة Xinhua الصينية، اليوم الاثنين 10 فبراير، أن "كاشف الاتصال الوثيق" أصبح متاحا للمستخدمين الصينيين، ولا يتطلب سوى أسمائهم وأرقام هواتفهم ومعرف التثبيت. ثم يتيح التطبيق للمستخدم معرفة إن كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس 2019-nCoV الفتاك.

وتعاون المكتب العام لمجلس الدولة مع اللجنة الوطنية للصحة (NHC)، ومجموعة شركات تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية (CETC) المملوكة للحكومة، لتصميم التطبيق المنقذ للحياة، حسب روسيا اليوم.

ومن غير الواضح كيف يعمل التطبيق ومدى دقته، حيث قالت NHC إن "الاتصال الوثيق" يشير إلى شخص- دون حماية- يشارك المكتب نفسه أو الفصل الدراسى أو المنزل، مع مرضى فيروس "كورونا" المؤكدين، أو سافر معهم فى الرحلة نفسها.