ويأتي هذا عقب نشر مصادر إخبارية تصريحات نسبت إلى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادى تفيد بأن ثلاث دولة هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمنى لسحب قواتها من العراق.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين، "إن دول فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلباً إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق"، لافتاً إلى أن جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب.