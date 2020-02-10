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الصين تعلن عن 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع لـ908 قتيلا

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:30 ص
الصين تعلن عن 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع لـ908 قتيلا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بكين (رويترز)

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قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى وصل إلى 908 حالات بانتهاء يوم الأحد ، بزيادة 97 حالة عن اليوم السابق، وأعلن إقليم هوبى بؤرة تفشى الفيروس عن 91 حالة وفاة فى حين توفى فى مدينة ووهان عاصمة الإقليم 73 شخصا.

وفى أنحاء بر الصين الرئيسى كانت هناك 3062 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الأحد ليصل إجمالى عدد المصابين حتى الآن إلى 40171 حالة.

وأعلنت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى فى بيان على موقعها الإلكترونى صباح الاثنين إن عدد الوفيات فى الإقليم الواقع بوسط البلاد نتيجة تفشى فيروس كورونا زاد 91 شخصا ليصبح 871 شخصا بحلول يوم الأحد .

وتم اكتشاف 2618 حالة أخرى فى هوبى بؤرة تفشى كورونا ليصل إجمالى عدد حالات الإصابة فى الإقليم إلى 29631 حالة، وحدثت معظم حالات الوفاة الجديدة فى مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبى والتى من المعتقد أنها مصدر الفيروس.

وأعلنت ووهان 73 حالة وفاة جديدة يوم الأحد بزيادة عن 63 حالة يوم السبت. وبلغ الآن إجمالى عدد حالات الوفاة فى ووهان نتيجة فيروس كورونا 681 حالة . وزادت حالات الإصابة المؤكدة فى ووهان 1921 حالة بزيادة عن 1379 حالة.

 


الصين

أخبار الصين

97 حالة وفاة جديدة

فيروس كورونا

ووهان

هوبى

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