"الصحة العالمية" فى اليوم العالمى للصرع: 50 مليون شخص يعانى من المرض

قدمت منظمة الصحة العالمية و عدد من وزارات الصحة في دول الخليج من بينها السعودية نصائح عن مرض الصرع وطرق علاجه بمناسبه اليوم العالمي للصرع المقرر اليوم الاثنين الثاني من شهر فبراير من كل عام، والذي يهدف الاحتفال به إلى زيادة الوعي بهذا الاضطراب، وتحديد مشكلات المصابين به، ودعمهم هم وعائلاتهم، والسعي إلى تخفيف آثاره الاجتماعية وذلك من خلال منشورات للتوعية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية لهم .

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماع " تويتر" أن هناك حوالي 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من اضطراب الصرع ، مما يجعله واحدًا من أكثر الأمراض العصبية شيوعًا على مستوى العالم.

Today is World #EpilepsyDay . #Epilepsy affects around 50 million people worldwide, making it one of the most common neurological diseases globally. https://t.co/BAV5WFD3Hd pic.twitter.com/1UcLmcYblh

فيما شاركت وزراة الصحة السعودية بمنشورات للتوعية بإضطراب الصرع وطرق علاجة ونشرت صفحة صحة الرياض منشور يوضح خطوات بسيطة للتعايش مع مرض الصرع ونصائح منها الحرص على تناول العلاج الموصوف واستشارة الطبيب قبل تناول اي دواء أو مكملات غذائية وعدم إهمال ارتفاع درجة الحرارة و معالجته ، الحصول على قسط كاف من النوم و تجنب الضغوطات النفسية و تجنب التدخين ، إبلاغ الطبيب عند حدوث تغيرات غير طبيعية في المزاج والسلوك لافتة إلى أن الصرع ليس عائقا للحياة الطبيعية.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الصرع اضطراب مزمن يصيب الدماغ ويتأثر به الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويتسبب في نوبات متكررة، هي عبارة عن نوبات وجيزة من الحركة اللاإرادية ويصاحبها أحياناً فقدان الوعي والتحكم في وظائف الأمعاء أو المثانة.

#Epilepsy is a disease of the brain that affects people of all ages.

It is characterized by recurrent seizures, which are brief episodes of involuntary movement that may involve a part of the body or the entire body https://t.co/BAV5WFD3Hd #EpilepsyDay pic.twitter.com/opCFKCyKJj