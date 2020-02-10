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الشريف: الهيئة الوطنية تسلمت نتائج وأوراق تصويت المصريين فى الخارج

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:48 م
الشريف: الهيئة الوطنية تسلمت نتائج وأوراق تصويت المصريين فى الخارج المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبرهيم قاسم – هدى أبو بكر

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قال المستشار محمود الشريف ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة تسلمت أوراق عملية الانتخابات للمصريين فى الخارج فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، حيث قامت بإرسالها وزارة الخارجية.
 
وأضاف الشريف ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن وزارة الخارجية ترسل تباعًا أوراق الانتخابات فى الخارج، والمتضمنه محاضر الفرز، والحصر العددى للأصوات بكل دولة، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت معظم الأوراق من الدول، التى جرت فيها الانتخابات، باستثناء عدد محدود تقوم وزارة الخارجية بإرسالها تباعًا للهيئة الوطنية، بسبب فروق التوقيت ، مضيفا أن الهيئة تقوم بضم هذه النتائج وإعلانها مجمعة على نتائج الانتخابات فى الداخل.
 
ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم تصويت المصريين في الخارج ، تقوم البعثات فى الخارج بإرسال الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم ونماذج محاضر الفرز برقيا لوزارة الخارجية والتي ترسلها للجنة متابعة وتلقى أوراق العملية الانتخابية من اللجان الانتخابية في الخارج لتبدأ في إعداد محضر الفرز المجمع لكل دائرة.
 
ويرسل رئيس اللجنة أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التي تحوى بطاقات الاقتراع وسائر أوراق عملية الانتخاب وما قدم من طعون بأول حقيبة دبلوماسية إلى لجنة المتابعة المشكلة بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وشهدت عملية الاقتراع للمصريين في الخارج في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا ، انتظام التصويت على مستوى كافة الدولة ، ومرت دون وجود معوقات أو شكاوى بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وتنطلق غدا الثلاثاء عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا للمصريين فى الداخل ، والتى تستمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء ، لاختيار نائبين للدائرتين بعد وفاة شاغليهما بالبرلمان.
 
وتبدأ عملية التصويت فى التاسعة صباحا وتنتهى فى التاسعة مساء أو مع اخر نائب موجود بالمجمع الانتخابى، ويتخلل العملية ساعة راحة كانت قد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا، وبلغ عدد المرشحين بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات التكميلية

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انتخابات الجيزة وملوى

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